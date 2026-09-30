500 % mit DroneShield verpasst? Die nächste Drohnen-Revolution kommt! First Hydrogen Aktie vor Neubewertung!
Steht uns die nächste Drohnenrevolution bevor? Im vergangenen Jahr konnten Anleger mit Aktien wie DroneShield zeitweise mehr als 500 % verdienen. Jetzt erobern unbemannte Systeme zunehmend auch den Boden. Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie schnell …
Foto: esg-aktien.de
Steht uns die nächste Drohnenrevolution bevor? Im vergangenen Jahr konnten Anleger mit Aktien wie DroneShield zeitweise mehr als 500 % verdienen. Jetzt erobern unbemannte Systeme zunehmend auch den Boden. Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie schnell UGVs vom Logistikhelfer zum offensiven Waffensystem werden. Das Marktpotenzial ist riesig. An der Börse wird die Revolution der Bodendrohnen bislang noch kaum als eigenständiges Thema gespielt. Dies dürfte sich bald ändern und die First-Hydrogen-Aktie antreiben. Nachdem sich das Unternehmen 2026 exklusive weltweite Patentrechte zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung einer patentierten KI-gestützten UGV-Plattform gesichert hat, wurde zuletzt bereits ein erstes Modell vorgestellt. Bei einer Börsenbewertung von aktuell nur rund 22 Mio. EUR kann es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, wann die Neubewertung der Aktie startet.
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