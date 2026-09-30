🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wüst beendet Türkei-Reise mit Wirtschaftskonferenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Wüst beendet Türkei-Reise mit Wirtschaftskonferenz
    • Stadtrundgang mit Gastarbeiter Sabri Aydin geplant
    • NRW-Türkei-Handel: zehn bis zwölf Milliarden Euro
    Wüst beendet Türkei-Reise mit Wirtschaftskonferenz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ISTANBUL (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst beendet seine dreitägige Türkei-Reise mit der Teilnahme an einer Wirtschaftskonferenz in Istanbul. Außerdem ist ein Stadtrundgang mit dem 91-jährigen Sabri Aydin geplant, der 1961 als einer der ersten sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kam. Das damals abgeschlossene Abkommen zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte ist der Anlass für die Reise. Innerhalb von zwölf Jahren kamen damals fast 900.000 Türkinnen und Türken nach Deutschland, um etwa in Fabriken oder im Bergbau zu arbeiten.

    Im Rahmen der Wirtschaftskonferenz sollen mehrere Unternehmensvereinbarungen unterzeichnet werden. Das jährliche Handelsvolumen des bevölkerungsreichsten Bundeslands Nordrhein-Westfalen mit der Türkei liegt bei zehn bis zwölf Milliarden Euro, rund 20 Prozent des gesamten deutsch-türkischen Handelsvolumens. Mehr als 1.300 türkische Unternehmen sind nach Angaben der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen aktiv.

    Wüst hatte seine Türkei-Reise in Ankara begonnen und dort Präsident Recep Tayyip Erdogan, drei Minister, aber auch Vertreter der Opposition getroffen./mfi/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wüst beendet Türkei-Reise mit Wirtschaftskonferenz Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst beendet seine dreitägige Türkei-Reise mit der Teilnahme an einer Wirtschaftskonferenz in Istanbul. Außerdem ist ein Stadtrundgang mit dem 91-jährigen Sabri Aydin geplant, der 1961 als einer der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     