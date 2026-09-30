Kabinett will Pflegereform beraten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will sich bei ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch mit Plänen für eine Pflegereform befassen. Auch am Vortag dauerten die Verhandlungen über zentrale strittige Punkte allerdings an, so dass ein Einhalten des Zeitplans unklar war. Ebenfalls im Kabinett beraten werden sollen eine Gesetzesverschärfung unter anderem bei Gewalt gegen Bahnbeschäftigte sowie ein Bericht zur Deutschen Einheit.

Ein Entwurf aus dem Justizministerium sieht härtere Strafen für Angriffe auf Bahnmitarbeiter und andere Beschäftigte von Einrichtungen vor, die dem Gemeinwohl dienen. In dem Gesetzentwurf geht es auch um Fälle von Volksverhetzung: Künftig soll hier das passive Wahlrecht entzogen werden können.