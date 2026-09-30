LiberNovo startet den Herbst-Prime-Sale mit zeitlich begrenzten Maxis-Preisen und Vorteilen für Team-Bestellungen

HONGKONG, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Der Fall Prime Sale von LiberNovo beginnt heute unter eu.libernovo.com sowie uk.libernovo.com und läuft bis zum 14. Oktober. Am 6. und 7. Oktober gelten Sonderpreise; danach gelten wieder die regulären Preise. Die Rabatte betragen bis zu 39 %, und für berechtigte Bestellungen gilt eine 30-tägige Preisgarantie. Die Aktion läuft während des Nationalen Ergonomie-Monats; die Teilnahmebedingungen finden Sie auf den jeweiligen regionalen Websites.

Sitzen Sie smarter. Mehr sparen. Die Eröffnungspreise gelten vom 30. September bis zum 5. Oktober. Am 6. und 7. Oktober gibt es Blitzangebote.

Maxis-Preise

Das Modell Maxis ist speziell für größere und kräftigere Nutzer konzipiert und bietet einen breiteren Sitz sowie mehr Bewegungsfreiheit. Das Modell Maxis Manual mit manueller Einstellung ist in der EU ab 959 € und in Großbritannien ab 839 £ erhältlich; am 6. und 7. Oktober sinkt der Preis auf 879 € bzw. 759 £. Maxis Electric erweitert die OmniStretch-Serie um eine motorisierte Lendenwirbelverstellung. Die Preise beginnen bei 1.299 € und 1.079 £ und sinken auf 1.199 € und 989 £. Der Maxis Airflow verfügt über eine aktive Sitzbelüftung und ist ab 1.469 € bzw. 1.279 £ erhältlich.

Omni Pro, Omni Gen und Omni SE ergänzen das Maxis-Sortiment für unterschiedliche Konfigurationen und Budgets; die Preise variieren je nach Region.

Omni der vorherigen Generation

LiberNovo führt derzeit unter dem Motto seine bisher größte Aktion für Omni-Modelle der vorherigen Generation in der EU und Großbritannien durch: 799 € in der EU und 699 £ in Großbritannien, 44 % Rabatt auf den Originalpreis, jeweils inklusive einer kostenlosen StepSync-Fußstütze , solange der Vorrat reicht.

Geschenke, Ersparnisse und Teambefehle

Es gibt drei Geschenkstufen, die für die gesamte Website gelten: „Smart Entry"-Paket für 800 € in der EU und 700 £ in Großbritannien, „ " „Eco" „ "-Komfort-Upgrade-Kit für 1.000 € und 800 £ sowie „Ergo-to-Go"-Reiseset für 1.200 € und 1.000 £. Bei „Spend & Save" gibt es einen Rabatt von 60 bei 2.000, 100 bei 3.000 und 180 bei 4.000 – in Euro auf der EU-Website und in Pfund auf der britischen Website. Der Rabatt wird beim Bezahlen automatisch abgezogen. Ob Angebote kombiniert werden können, ist in den Bedingungen auf der Landingpage festgelegt.

Geschäftskunden und Großbestellungen gilt für den Kauf von fünf oder mehr Stühlen aus den Serien Omni und Maxis, entweder als Stühle allein oder mit Fußstütze, mit gestaffelten Preisen für fünf bis zehn Einheiten sowie für elf oder mehr Einheiten.

Über LiberNovo

LiberNovo ist eine Premium-Marke für Ergonomie, die Pionierarbeit im Bereich der Dynamischen Ergonomie leistet – einem Prinzip, nach dem Ihre Umgebung Ihnen niemals im Weg stehen sollte. Die firmeneigenen Technologien, darunter die Bionic- -FlexFit- -Rückenlehne und automatische Neigungsverstellsysteme, passen sich kontinuierlich an Ihre Bewegungen und Ihre Arbeitsweise an. Weitere Informationen finden Sie unter www.libernovo.com.

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