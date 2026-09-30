🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsKnock-OutsvorwärtsNYMEX COMEX Silber (Silver) Mini Future Long Open-End (CMC) Knock-OutvorwärtsNachrichten zu NYMEX COMEX Silber (Silver) Mini Future Long Open-End (CMC)
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold & Silber – neue Chance

    Gold verlor am Montag gut 3,5 Prozent – bereits der sechste Tagesverlust dieser Größenordnung seit Jahresbeginn. Eine solche Häufung ist ungewöhnlich: Zuletzt gab es 2008 eine vergleichbare Zahl kräftiger Rückgänge, davor war 1982 das Jahr mit den meisten Verlusttagen dieser Größenordnung. Seit dem Hoch Ende August hat die Feinunze inzwischen gut elf Prozent eingebüßt und notiert rund vier Prozent unter ihrem Monatsdurchschnitt (Indikator 1).

    Damit nähert sich Gold einem technisch interessanten Bereich. Zwischen 4000 und 4100 USD liegt eine Preiszone mit hohen Handelsumsätzen, die dem Kurs nun Halt geben könnte. Hinzu kommt die leicht überverkaufte Lage (grüne Pfeile). Beide Faktoren sprechen dafür, dass die Korrektur zumindest an Dynamik verlieren könnte. Eine erste Erholungszone liegt am 50-Tage-Durchschnitt bei rund 4300 USD. Dort befindet sich zugleich das umsatzstärkste Preisniveau der vergangenen Monate.

    Auch die Saisonalität spricht für die kommenden Wochen: In Zwischenwahljahren zeigen sich November und Dezember bei Gold häufig freundlich. Nach dem deutlichen Rücksetzer bietet sich das ermäßigte Kursniveau daher für einen Positionsaufbau an. 

    Silber: Ähnliche Zone, aber weniger überverkauft

    Bei Silber zeigt sich ein ähnliches Bild, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. Die Feinunze nähert sich bei rund 60 USD ebenfalls einer volumenstärkeren Haltezone, die sich bis etwa 57 USD erstreckt. Die dort hohe Handelsaktivität könnte den weiteren Rückgang entsprechend bremsen.

    Die Korrektur fällt bei Silber bislang jedoch weniger dynamisch aus als bei Gold. Entsprechend ist der Markt noch nicht klar überverkauft (Indikator 1). Der Abschlag von rund sechs Prozent zum Monatsdurchschnitt ist zwar spürbar, aber noch kein extremes Niveau. Das spricht dafür, dass der Mean-Reversion-Effekt – also die Tendenz zur Rückkehr in Richtung des mittleren Kursniveaus – bei Gold aktuell stärker ausgeprägt ist als bei Silber. 

    Produktseitig bieten sich derzeit klassische Turbos für ein Comeback an wie die WKN CMC4LT von CMC Markets






    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Daniel Saurenz
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gold & Silber – neue Chance Gold verlor am Montag gut 3,5 Prozent – bereits der sechste Tagesverlust dieser Größenordnung seit Jahresbeginn. Eine solche Häufung ist ungewöhnlich: Zuletzt gab es 2008 eine vergleichbare Zahl kräftiger Rückgänge, davor war 1982 das Jahr mit den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     