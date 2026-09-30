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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 30. September 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • HPE, Micron und BMW mit Investorentag und Zahlen
    • Preise, Arbeitsmarkt und US-BIP im Fokus
    • Energieforum und Bits & Pretzels als weitere Termine
    TAGESVORSCHAU - Termine am 30. September 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. September

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day 22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen
    DEU: Gerresheimer, vorläufige Q2-Zahlen
    DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
    FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
    FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung
    FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag) USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26
    03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26 03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
    08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/26
    14:30 USA: Konsumausgaben 8/26
    14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26
    14:30 USA: Private Einkommen 8/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.)

    DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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