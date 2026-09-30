BMW streicht beim neuen 3er den Diesel
- BMW nimmt beim neuen 3er den Diesel aus dem Programm
- Stattdessen bietet BMW Benziner und Hybride an
- Hohe Dieselpreise waren laut BMW nicht ausschlaggebend
MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW nimmt beim wichtigen 3er den Diesel aus dem Programm. Beim neuen Modell, das in Kürze vorgestellt wird, fällt der Selbstzünder aus dem Programm, wie der Konzern bestätigt. Davor hatte die "Automobilwoche" darüber berichtet.
In der achten Generation des 3ers, den BMW selbst als "Herz der Marke" bezeichnet, wird es dann neben dem bereits vorgestellten vollelektrischen i3 noch einen Benziner, sowie Hybrid- und Plug-in-Hybride mit Benzinmotor geben. Es handle sich um eine bewusste Entscheidung. Angesichts der Marktentwicklung haben man sich entschieden, sich auf den Benziner zu fokussieren, heißt es von den Münchnern. Man konzentriere sich auf die Antriebe mit den weltweit höchsten Nachfragen. Dieselantriebe sind allgemein in vielen wichtigen Märkten eher auf dem Rückzug.
Spritpreis ist nicht schuld
Mit den aktuell hohen Spritpreisen, insbesondere für Diesel, hat die Entscheidung nichts zu tun. Sie sei schon länger gefallen, heißt es von BMW. Die Entwicklung von Autos hat grundsätzlich deutlich längere Zyklen als die aktuelle Phase der hohen Spritpreise.
Eine grundsätzliche Entscheidung gegen den Diesel gebe es nicht, heißt es zudem von BMW. Der X5 beispielsweise komme mit dieser Antriebsvariante. Zu weiteren anstehenden Modellen machte BMW noch keine Aussagen darüber, welche Motoren angeboten werden sollen.
Brot-und-Butter-Auto
Der 3er gilt als Brot-und-Butter-Auto für BMW. Die volumenstarke Reihe existiert seit mehr als 50 Jahren, seither wurden rund 18 Millionen Fahrzeuge des Modells gebaut.
In Deutschland soll seine achte Generation in München und Dingolfing vom Band laufen. In die Weiterentwicklung dieser Werke hat BMW rund eine Milliarde investiert. In München wird die elektrische Variante gebaut, in Dingolfing Verbrenner und Plug-in-Hybrid. Die Batterien kommen aus dem neuen Werk in Irlbach-Straßkirchen. Weitere Produktionsstandorte werden San Luis Potosi in Mexiko und Tiexi in China./ruc/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 55,06 auf Lang & Schwarz (29. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -13,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,44 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 30,90 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +27,13 %/+63,46 % bedeutet.
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Der Skandal um überteuert verkaufte Autokredite in Großbritannien zieht für BMW noch viel höhere Schäden nach sich als zuvor gedacht. Die Tochtergesellschaft BMW UK hat die Rückstellungen in ihrer Bilanz von etwas über 200 Millionen Pfund auf 611 Millionen Pfund (710 Millionen Euro) erhöht, um Schadenersatzforderungen von Autokreditkunden zu bedienen. Das geht aus dem jüngsten Jahresbericht der britischen Firma hervor.
BMW UK: Rückstellungen im Autokreditskandal auf 611 Mio. Pfund erhöht | FAZ https://share.google/qvWYobf2FAfRByox0