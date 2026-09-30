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    China droht EU mit Gegenmaßnahmen im Handelsstreit

    Für Sie zusammengefasst
    • China warnt die EU vor entschlossenen Gegenmaßnahmen
    • EU plant neue Befugnisse gegen chinesische Firmen
    • Peking warnt vor Vertrauensschaden bei Gesprächen
    China droht EU mit Gegenmaßnahmen im Handelsstreit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - China hat die EU im Handelsstreit vor Konsequenzen gewarnt, sollte Brüssel trotz laufender Gespräche handelspolitische Maßnahmen durchsetzen. China werde die weiteren Schritte der EU genau beobachten und "entschlossen reagieren", sollte diese "diskriminierende und restriktive Maßnahmen" gegen chinesische Unternehmen oder Produkte ergreifen, teilte das Handelsministerium in Peking mit.

    Die Behörde reagierte nach eigenen Angaben auf einen nicht näher genannten Medienbericht. Demnach sollen EU-Mitgliedsstaaten an einem gemeinsamen Dokument arbeiten, um die EU-Kommission dazu aufzufordern, schneller ein Handelsinstrument ähnlich dem US-Vorbild des Paragrafen 301 zu formulieren. Über die im US-Handelsgesetz verankerte Section 301 kann die US-Regierung bei nachweislich "ungerechtfertigten, unangemessenen oder diskriminierenden" Handelspraktiken aktiv werden.

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    Staatszeitung verweist auf Analysten

    Die chinesische Staatszeitung "Global Times" verwies auf einen Blogbeitrag des Analysten für EU-China-Beziehungen, Noah Barkin. In dem am Sonntag veröffentlichten Artikel schrieb Barkin unter Berufung auf EU-Beamte, dass Deutschland und Frankreich ein gemeinsames Papier fertigstellten, das die Kommission auffordere, die Entwicklung eines Instruments zu beschleunigen, mit dem Brüssel neue Befugnisse habe, um China vom EU-Markt auszuschließen.

    Sollte die EU protektionistische Maßnahmen gegen China vorantreiben, werde die Volksrepublik mit einem "starken Politik-Werkzeugkasten" reagieren, zitierte die "Global Times" einen nicht näher genannten "chinesischen Beobachter". Mögliche Gegenmaßnahmen könnten demnach Untersuchungen etwa gegen Diskriminierung, zur Sicherheit von Lieferketten oder zum Einfluss ausländischer Subventionen sein.

    Geplantes Treffen im Oktober

    Das Handelsministerium warnte weiter vor einem Vertrauensschaden und einer Störung der laufenden Beratungen zwischen der EU und China. Seit Juni führen beide Seiten Handels- und Investitionskonsultationen.

    Mitte des Monats hatten EU-Handelskommissar Maros Sefcovic und Chinas Handelsminister Wang Wentao jüngst über Streitthemen wie chinesische Exporte in die EU, Marktzugang für Firmen aus der EU in China und chinesische Exportkontrollen auf seltene Erden gesprochen. Ein EU-Kommissionssprecher kündigte außerdem für den 8. und 9. Oktober einen geplanten Besuch Sefcovics in Peking an./jon/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 55,06 auf Lang & Schwarz (29. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -13,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 30,90 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +27,13 %/+63,46 % bedeutet.





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