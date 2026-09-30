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    Greta Garbo ist zurück - in der Hauptrolle bei SKFs Initiative zur Überwindung von Reibung

    Greta Garbo ist zurück - in der Hauptrolle bei SKFs Initiative zur Überwindung von Reibung

    GÖTEBORG, Schweden, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Greta Garbo kehrt zurück zu SKF. Mehr als ein  Jahrhundert nach ihrer ersten Kampagne für SKF wird eine der größten Ikonen  unserer Zeit erneut zum Gesicht des Unternehmens. Mithilfe von KI wurde Greta  Garbo wieder zum Leben erweckt. Diesmal rückt sie bahnbrechende Magnetlager ins  Rampenlicht, die Reibung vollständig beseitigen können. Gleichzeitig führt SKF  hierfür ein Zahlungsmodell wieder ein, bei dem das Unternehmen bereits 1919  Vorreiter war. 

    SKF Pay like it's 1919 - with your energy savings. Global campaign featuring Greta Garbo and SKF Magnetic bearing solutions.

    Bevor sie zur weltweiten Ikone wurde,  wirkte Greta Garbo in einem Werbefilm der schwedischen Industrie mit, der sich  an ein internationales Publikum richtete. SKF war damals eines der Unternehmen.  Doch Garbos Bedeutung für SKF geht weit über die historische Verbindung zu den  Anfangsjahren des Unternehmens hinaus. Ihr Weg spiegelt die Werte wider, die  SKF seit jeher prägen: die Entschlossenheit, anders zu denken, und den Mut,  bestehende Konventionen infrage zu stellen, wenn sich die Welt verändert. Rund  20 Prozent der weltweit erzeugten Energie werden benötigt, um Reibung in  Maschinen und industriellen Prozessen zu überwinden. Damit zählt Reibung zu den  größten Nachhaltigkeitsherausforderungen weltweit. Um dieser Herausforderung zu  begegnen, hat SKF eine Technologie entwickelt, die reibungsfrei arbeitet. 

    „Der Druck auf die Industrie, den  Energieverbrauch zu senken, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die  Anforderungen zunehmend energieintensiver Betriebsabläufe zu erfüllen, steigt.  Unsere innovativen Magnetlager beseitigen Reibung vollständig. Doch genau wie  vor einem Jahrhundert müssen wir neue Wege finden, um den Einstieg zu  erleichtern und die Technologie zugänglicher zu machen", erklärt Rickard  Gustafson, Präsident und CEO von SKF. 

    Die Herausforderung ist nicht neu.  Bereits 1919 stand SKF vor einer ähnlichen Situation. Die Lösung war ein  Angebot, das es Kunden ermöglichte, ihre Investitionen durch die  Energieeinsparungen zu finanzieren, die die Technologie im Laufe der Zeit  erzielte. Dieses Prinzip führt SKF nun wieder ein, um die nächste Generation  energieeffizienter Technologie zugänglicher zu machen und die Einführung von  Lösungen zu beschleunigen, die Energieverbrauch und Klimaauswirkungen  gleichermaßen reduzieren. 

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