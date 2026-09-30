Bitcoin – Start in den „UpTober“

In US-Börsenblogs wird derzeit intensiv über den Faktor Saisonalität am US-Aktienmarkt diskutiert, da das vierte Quartal insbesondere in Zwischenwahljahren oft für kräftigen Rückenwind sorgt. Doch wie verhält sich eigentlich der Bitcoin in diesem Zeitraum? Ein Blick auf die Daten zeigt, dass auch die Kryptowährung im Oktober und häufig auch im November eine ausgeprägte Stärkephase durchläuft.

Der Oktober macht seinem Ruf als „Uptober“ dabei alle Ehre: Zwischen 2012 und 2025 schloss der Bitcoin den Monat in 70 Prozent der Fälle im Plus und erzielte dabei einen durchschnittlichen Monatsgewinn von 18 Prozent. In reinen Gewinnerjahren lag das durchschnittliche Plus sogar bei 27 Prozent, während sich die Rückschläge in schwächeren Jahren mit durchschnittlich minus 8 Prozent meist in überschaubaren Grenzen hielten. Wenig überraschend ist die Schwankungsbreite beim Bitcoin allerdings erheblich. 2022 musste man sich mit mageren fünf Prozent begnügen, ein Jahr zuvor ging es um 40 Prozent nach oben. Durchschnittswerte sind daher mit Vorsicht zu beachten.