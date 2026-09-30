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    ASTA Energy Solutions: 500.000 Aktien erfolgreich platziert

    ETV Montana Tech setzt ein starkes Kapitalmarktzeichen: Die erfolgreiche Platzierung von ASTA-Aktien stärkt Streubesitz, Investorenbasis und finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum.

    ASTA Energy Solutions: 500.000 Aktien erfolgreich platziert
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • ETV Montana Tech Holding platzierte erfolgreich 500.000 ASTA-Aktien zu je 60 Euro – rund 3,5 % des Grundkapitals; der Vollzug wird für den 2. Oktober 2026 erwartet.
    • Die Aktien gingen an eine breite Gruppe internationaler institutioneller Investoren.
    • Nach der Platzierung halten ETV Montana Tech Holding und Makra GmbH gemeinsam weiterhin rund 51,2 % und bleiben Mehrheitsaktionäre; Makra verkaufte keine Aktien.
    • Der Streubesitz steigt auf rund 42,9 %. Beide Großaktionäre haben sich verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, 180 Tage nach dem Vollzug keine weiteren Aktien zu verkaufen.
    • ETV Montana Tech will einen Teil der Erlöse zur Finanzierung einer vertraglichen Earn-out-Verpflichtung gegenüber Montana Aerospace verwenden.
    • ASTA bestätigt seinen Ausblick und verweist auf starke Kundennachfrage, einen robusten Auftragsbestand sowie Wachstumsperspektiven durch Energiewende und steigenden Strombedarf.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ASTA Energy Solutions ist am 17.11.2026.

    Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im Plus.
    28 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,60EUR das entspricht einem Minus von -0,49 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.375,28PKT (+0,66 %).


    ASTA Energy Solutions

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    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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