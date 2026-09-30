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    Großaktionär platziert Aktien von Asta Energy mit Abschlag

    Für Sie zusammengefasst
    • Tojner verkauft 500.000 Asta-Aktien für 60 Euro
    • Verkauf bringt 3,5 Prozent des Grundkapitals ein
    • ETV und Makra halten weiter die Asta-Mehrheit
    Großaktionär platziert Aktien von Asta Energy mit Abschlag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OED (dpa-AFX) - Der Großaktionär Michael Tojner hat beim österreichischen Kupferspezialisten Asta Energy seinen Anteil reduziert und damit Kasse gemacht. Über seine Holding ETV Montana Tech verkaufte Tojner eine halbe Million Aktien und damit 3,5 Prozent des Grundkapitals für 60 Euro das Stück, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Oed mitteilte. Der Abschlag zum Xetra-Schlusskurs am Vorabend betrug damit 6,5 Prozent. Die Aktie notierte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt bei 60,90 Euro und damit gut 5 Prozent unter dem Vortagesschluss.

    Mit dem Erlös will die ETV Montana Tech teilweise vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Montana Aerospace erfüllen. Die Aktien wurden bei internationalen institutionellen Investoren untergebracht. ETV Montana Tech und Makra GmbH hielten gemeinsam weiter die Mehrheit an Asta Energy mit einem Anteil von rund 51,2 Prozent, hieß es. Der Streubesitz habe sich auf rund 42,9 Prozent erhöht./men/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

    Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 18.400 auf Ariva Indikation (29. September 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+46,58 % bedeutet.





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