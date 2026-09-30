Kein Ende in Sicht

Der größte Methanol-Hersteller des Landes stellt aufgrund der Gasknappheit die Produktion ein, Finanzierungsfragen verzögern das geplante LNG-Terminal. Wenige Wochen vor den Wahlen in Neuseeland läuft die Lizenzerteilung, die erfolgreiche Bieter zu margenstarken Lieferanten eines chronisch unterversorgten Marktes macht.

Der neuseeländische Öl- und Gasexplorer Monumental Energy (ISIN: CA61534D1087, WKN: A3EYZW) kommt seinen Zielen auf dem hochlukrativen Markt des Landes näher. Der Antrag auf eine Erdölexplorationsgenehmigung für das rund 250 km2 große Antragsgebiet Tirua Point im nördlichen Taranaki-Becken wurde durch New Zealand Petroleum & Minerals (NZPAM) angenommen, die staatliche Prüfung läuft.

Monumental Energy rechnet nach Genehmigung und dem Abschluss der endgültigen Joint-Venture- und Betriebsvereinbarungen mit einem Anteil von 60 % an dem Projekt. 30 % werden auf das private Unternehmen 3TCF entfallen, 10 % auf New Zealand Energy Corp, das als Betreiber vorgesehen ist und an dem Monumental eine Beteiligung hält.

Monumental Energy beantragt Explorationslizenz

Die drei Unternehmen konnten im Antragsgebiet zwei Gas-Kondensat-Zielgebiete identifizieren: Mauku Northeast und Mangatoa. Die Formationen stammen aus dem Eozän bzw. der mittleren Kreidezeit, sollen aber ein brandaktuelles Problem lösen: Nicht nur Europa leidet unter Energiemangel, sondern auch Neuseeland.

Nun hat Monumental Energy die Neuinterpretation der Daten für Mauku Northeast abgeschlossen und ein Zielgebiet ausgewählt. Das Unternehmen beziffert das potenziell förderbare Gasvolumen auf 200 Petajoule und nennt eine Zieltiefe von rund 2.000 Metern. Auch Mangatoa mit einem nach Unternehmensangaben mehr als 1.000 Petajoule großen Potenzial könnte nach neu ausgewerteten seismischen Daten von Land aus erbohrt werden. Ob sich die Zielgebiete wirtschaftlich erschließen lassen, müssen weitere technische Arbeiten und Bohrungen zeigen. Die endgültige Genehmigung für das Antragsgebiet steht noch aus.

Anfang September gab das Unternehmen Methanex die Einstellung der Produktion ab dem kommenden Jahr auf unbestimmte Zeit bekannt. Ursächlich für die Entscheidung ist der anhaltende strukturelle Erdgasmangel in Neuseeland. Das Unternehmen ist mit seinem Werk in Taranaki der größte Methanol-Hersteller des Landes.