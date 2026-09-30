Die größten Aufsteiger der Woche vom 23.09.-30.09.2026 in der wO Community
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Northern Minerals
Monatsperformance: -1,18 %
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Platz 1
Deutsche Telekom
Monatsperformance: -7,10 %
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Platz 2
Fernheizwerk Neukoelln
Monatsperformance: +27,27 %
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Platz 3
DroneShield
Monatsperformance: -4,55 %
Monatsperformance: -4,55 %
Platz 4
Evonik Industries
Monatsperformance: +6,06 %
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Platz 5
Netlist
Monatsperformance: -18,14 %
Monatsperformance: -18,14 %
Platz 6
NVIDIA
Monatsperformance: +6,66 %
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Platz 7
POET Technologies
Monatsperformance: +5,68 %
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Platz 8
Eutelsat Communications
Monatsperformance: -14,90 %
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Platz 9
Lanxess
Monatsperformance: -14,15 %
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Platz 10
sino
Monatsperformance: +13,21 %
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Platz 11
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