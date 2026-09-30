Commerzbank - Rekordhoch im Visier

Im Chart zeigt sich dagegen ein intakter Aufwärtstrend. Seit dem Tief bei 29,35 Euro im März bewegen sich die Aktien in einem steigenden Trendkanal nach oben und markierten Mitte September mit 43,37 Euro ein neues Hoch. Am Dienstag gaben sie um knapp ein Prozent auf 41,99 Euro nach, halten sich aber über der 10er-EMA-Linie bei 41,82 Euro. Deutlich darunter verläuft der 50er-EMA bei 40,39 Euro, die 200er-EMA-Linie (rot) liegt bei 36,60 Euro. Der RSI von gut 55 lässt noch Luft nach oben.

Operativ läuft es bei der Commerzbank dagegen rund. Im ersten Halbjahr stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, das zweite Quartal war das beste der Unternehmensgeschichte. Für das Gesamtjahr stellt das Management mindestens 3,4 Milliarden Euro Nettogewinn in Aussicht und will den gesamten Gewinn über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgeben. Mit den Zahlen zum dritten Quartal am 5. November dürfte eine zweite Rückkauftranche folgen. Die Analysten sind nach dem starken Kursanstieg allerdings vorsichtig geworden. JPMorgan, Morgan Stanley und Citi stufen die Aktien mit Halten ein, das mittlere Kursziel liegt je nach Quelle zwischen gut 41 und 43,60 Euro und damit kaum über dem aktuellen Kurs.

Gelingt der Sprung über das Hoch bei 43,37 Euro, wäre ein neues Kaufsignal aktiviert. Dann könnte sich der Anstieg in Richtung 45,00 und 46,50 Euro fortsetzen, die Oberkante des Trendkanals liegt noch deutlich höher. Rutschen die Aktien dagegen unter die 10er-EMA-Linie und die Marke von 41,00 Euro, droht ein Rücksetzer bis zum 50er-EMA um 40,40 Euro. Erst ein Bruch der Zone um 38,20 Euro würde den Aufwärtstrend ernsthaft gefährden. Neue Schlagzeilen im Übernahmepoker können dabei jederzeit für heftige Ausschläge sorgen.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 43,40 Euro

Kursziele : 45,00 und 46,50 Euro

Renditechance via DN0K5G : 30 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0K5G Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,43 - 8,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 33,28 Euro Basiswert: Commerzbank KO-Schwelle: 33,28 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,99 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 46,50 Euro Hebel: 4,90 Kurschance: + 85 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5C07 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,16 - 9,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50,87 Euro Basiswert: Commerzbank KO-Schwelle: 50,87 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,99 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,51 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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