DAX - Zähes Ringen an der 100-Tage-Linie

Charttechnisch hat sich wenig verändert. Die Spanne zwischen dem Vorwochentief bei 25.164 und rund 25.800 Punkten bestimmt weiter das Geschehen. Erneut scheiterte der DAX dabei unterhalb des 50er-EMA, der aktuell bei rund 25.640 Punkten verläuft, und schloss unter der 10er-EMA-Linie bei 25.504 Punkten. Solange diese Hürden nicht zurückerobert werden, bleibt die Bodenbildung ein Versuch. Erst ein nachhaltiger Sprung über die Vorwochenhochs um 25.780 Punkte würde den Weg an die offene Kurslücke zwischen 25.910 und 26.010 Punkten freimachen. Saisonal gilt die zweite Septemberhälfte zudem eher als schwache Phase, erst ab Oktober verbessert sich das Bild in der Regel.

Die Unterstützung im Bereich der 100-Tage-Linie hat damit erneut gehalten. Rückenwind kam vor allem aus dem Technologiesektor, wo Infineon mit einem Plus von 4,8 Prozent die Spitze im DAX übernahm. Am Mittwoch dürfte sich der Blick vor allem auf die vorläufigen deutschen Verbraucherpreise für September und den Arbeitsmarktbericht richten. Nach US-Börsenschluss legt zudem der Speicherchip-Hersteller Micron seine Quartalszahlen vor, die für die KI-Stimmung an den Märkten zum Gradmesser werden könnten.

Auf der Unterseite liegt die erste Auffangzone am Dienstagstief um 25.350 Punkte. Darunter rücken 25.270 Punkte und danach die entscheidende Zone zwischen 25.160 und 25.170 Punkten in den Fokus. Ein Tagesschluss unter dieser Marke würde eine zweite Korrekturwelle einleiten. Dann wären Abgaben bis zur offenen Kurslücke bei 25.099 Punkten und darunter bis 24.831 Punkte einzuplanen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.399 Punkten

VDAX bei [BITTE ERGÄNZEN] signalisiert [BITTE ERGÄNZEN]

Fear & Greed Index bei [BITTE ERGÄNZEN]

Tagesanalyse:

RSI: [BITTE ERGÄNZEN] - Sell

MACD: [BITTE ERGÄNZEN] - Sell

Insgesamt: [BITTE ERGÄNZEN]

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis bleibt im bärischen Lager

Anlaufmarken nach oben bei 25.610 / 25.640 / 25.780 und 26.010 Punkten, nach unten bei 25.350 / 25.270 / 25.160 und 25.100 Punkten.

Gaps bei 25.910 bis 26.008 (offen nach oben) sowie 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe intakt - DAX weiter im Seitwärtsmodus - 100-Tage-Linie hält erneut - Bodenbildung braucht den Sprung über 25.780 Punkte!

VDAX-New

Angstlevel im Normbereich

VDAX-New der Deutschen Börse (29. September 2026): Bei [BITTE ERGÄNZEN]% ([BITTE ERGÄNZEN]) (Vortag: 17,58%). [BITTE ERGÄNZEN]

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Handelsidee:

1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten

2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziele bei 26.080 / 26.260 Punkten - Aktiv!

3. Stop-Sell-Order unter 25.160 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.400 Punkten. Kursziele bei 24.831 / 24.480 Punkten

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU90JH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 23,31 - 23,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.029,12 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.029,12 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.365,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 10,87 Kurschance: + +30 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3EFG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 27,69 - 27,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.117,08 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 28.117,08 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.365,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,15 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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