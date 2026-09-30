Dürr - Erste Lebenszeichen am Boden

Im Chart dominiert zwar weiterhin der Abwärtstrend, am Tief hat sich aber eine erste Stabilisierung gezeigt. Nach dem Rücksetzer auf 16,24 Euro drehten die Aktien mit einer kräftigen Umkehrkerze nach oben und legten am Dienstag um 1,3 Prozent auf 17,18 Euro zu. Im Tageshoch ging es bis auf 17,58 Euro. Unmittelbar darüber wartet die fallende 50-Tage-Linie um 17,70 Euro als erste Bewährungsprobe.

Die übrigen Sparten halten sich dagegen gut. Im Automobilgeschäft mit Lackieranlagen und Endmontagesystemen stieg der Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent auf über 0,5 Milliarden Euro, auch weil ausländische Autobauer ihre Produktion wegen der Zölle in die USA verlagern. Die Jahresziele hat das Management bestätigt, wenn auch eher am unteren Ende. Bewertet ist der Konzern mit einem Börsenwert von knapp 1,2 Milliarden Euro inzwischen extrem niedrig. Für 2026 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zwischen 9 und 10, für 2027 von etwa 7, dazu kommt eine Dividendenrendite von knapp 5 Prozent. Die Analysten sehen im Mittel ein Kursziel von 26,50 Euro.

Gelingt der Sprung über diese Hürde, wäre der Weg für eine Erholung in die Widerstandszone zwischen 18,30 und 18,75 Euro frei. Darüber könnte sich der Anstieg bis in den Bereich um 19,80 Euro ausdehnen. Rutschen die Aktien dagegen per Tagesschluss unter das Sechsjahrestief bei 16,24 Euro, würde das den Abwärtstrend bestätigen. Dann drohen weitere Verluste bis 15,50 Euro. Neue Impulse könnten die Quartalszahlen am 12. November und der Kapitalmarkttag am 9. und 10. Dezember liefern. Zudem beginnt Ende November ein saisonal starkes Fenster. In den vergangenen zehn Jahren legten die Aktien zwischen dem 23. November und dem 21. Januar in neun Jahren zu.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 17,65 Euro

Kursziele : 18,75 und 19,80 Euro

Renditechance via DQ7MJX : 20 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dürr (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ7MJX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,67 - 0,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 10,38 Euro Basiswert: Dürr AG KO-Schwelle: 10,87 Euro akt. Kurs Basiswert: 17,18 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 19,80 Hebel: 2,37 Kurschance: + + 20 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ4XQX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,81 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25,24 Euro Basiswert: Dürr AG KO-Schwelle: 25,24 Euro akt. Kurs Basiswert: 17,18 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 1,97 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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