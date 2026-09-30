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    Dürr - Erste Lebenszeichen am Boden

    Die übrigen Sparten halten sich dagegen gut. Im Automobilgeschäft mit Lackieranlagen und Endmontagesystemen stieg der Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent auf über 0,5 Milliarden Euro, auch weil ausländische Autobauer ihre Produktion wegen der Zölle in die USA verlagern. Die Jahresziele hat das Management bestätigt, wenn auch eher am unteren Ende. Bewertet ist der Konzern mit einem Börsenwert von knapp 1,2 Milliarden Euro inzwischen extrem niedrig. Für 2026 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zwischen 9 und 10, für 2027 von etwa 7, dazu kommt eine Dividendenrendite von knapp 5 Prozent. Die Analysten sehen im Mittel ein Kursziel von 26,50 Euro.

    Im Chart dominiert zwar weiterhin der Abwärtstrend, am Tief hat sich aber eine erste Stabilisierung gezeigt. Nach dem Rücksetzer auf 16,24 Euro drehten die Aktien mit einer kräftigen Umkehrkerze nach oben und legten am Dienstag um 1,3 Prozent auf 17,18 Euro zu. Im Tageshoch ging es bis auf 17,58 Euro. Unmittelbar darüber wartet die fallende 50-Tage-Linie um 17,70 Euro als erste Bewährungsprobe.

    Gelingt der Sprung über diese Hürde, wäre der Weg für eine Erholung in die Widerstandszone zwischen 18,30 und 18,75 Euro frei. Darüber könnte sich der Anstieg bis in den Bereich um 19,80 Euro ausdehnen. Rutschen die Aktien dagegen per Tagesschluss unter das Sechsjahrestief bei 16,24 Euro, würde das den Abwärtstrend bestätigen. Dann drohen weitere Verluste bis 15,50 Euro. Neue Impulse könnten die Quartalszahlen am 12. November und der Kapitalmarkttag am 9. und 10. Dezember liefern. Zudem beginnt Ende November ein saisonal starkes Fenster. In den vergangenen zehn Jahren legten die Aktien zwischen dem 23. November und dem 21. Januar in neun Jahren zu.

    Trading-Strategie:

    LONG

    Stop-Buy-Order : 17,65 Euro

    Kursziele : 18,75 und 19,80 Euro

    Renditechance via DQ7MJX : 20 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Dürr (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 17,60 // 17,70 // 18,30 // 18,75 Euro
    Unterstützungen: 17,00 // 16,50 // 16,25 // 15,50 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DQ7MJX Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,67 - 0,72 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 10,38 Euro Basiswert: Dürr AG
    KO-Schwelle: 10,87 Euro akt. Kurs Basiswert: 17,18 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 19,80
    Hebel: 2,37 Kurschance: + + 20 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DJ4XQX Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,81 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 25,24 Euro Basiswert: Dürr AG
    KO-Schwelle: 25,24 Euro akt. Kurs Basiswert: 17,18 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 1,97 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Dürr - Erste Lebenszeichen am Boden Die übrigen Sparten halten sich dagegen gut. Im Automobilgeschäft mit Lackieranlagen und Endmontagesystemen stieg der Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent auf über 0,5 Milliarden Euro, auch weil …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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