Almonty Industries, New Hope & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: 763307657
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|DroneShield
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|Zenatech
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|Stellantis
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|Meta Platforms (A)
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|Deutsche Rohstoff
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|NEL ASA
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
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|Almonty Industries
|131
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|Newron Pharmaceuticals
|62
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|?
|Atos Group
|56
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|Rheinmetall
|55
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|Vonovia
|45
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|BioNTech
|32
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|New Hope
|+7,96 %
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|Sumitomo Denki Kogyo
|+6,07 %
|?
|?
|?
|Meiko
|+5,77 %
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|PMET Resources
|-3,53 %
|?
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|?
|SHEIN Global Holdings Limited (B)
|-4,75 %
|?
|?
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|Iperionx
|-7,68 %
|?
|?
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DroneShield
Wochenperformance: +4,22 %
Wochenperformance: +4,22 %
Platz 1
Zenatech
Wochenperformance: -0,52 %
Wochenperformance: -0,52 %
Platz 2
Stellantis
Wochenperformance: -8,87 %
Wochenperformance: -8,87 %
Platz 3
Meta Platforms (A)
Wochenperformance: +0,59 %
Wochenperformance: +0,59 %
Platz 4
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -3,80 %
Wochenperformance: -3,80 %
Platz 5
NEL ASA
Wochenperformance: -0,72 %
Wochenperformance: -0,72 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -6,63 %
Wochenperformance: -6,63 %
Platz 7
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -29,92 %
Wochenperformance: -29,92 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: -15,56 %
Wochenperformance: -15,56 %
Platz 9
Rheinmetall
Wochenperformance: -3,55 %
Wochenperformance: -3,55 %
Platz 10
Vonovia
Wochenperformance: +0,14 %
Wochenperformance: +0,14 %
Platz 11
BioNTech
Wochenperformance: -1,98 %
Wochenperformance: -1,98 %
Platz 12
New Hope
Wochenperformance: -11,62 %
Wochenperformance: -11,62 %
Platz 13
Sumitomo Denki Kogyo
Wochenperformance: +10,81 %
Wochenperformance: +10,81 %
Platz 14
Meiko
Wochenperformance: +12,60 %
Wochenperformance: +12,60 %
Platz 15
PMET Resources
Wochenperformance: -8,22 %
Wochenperformance: -8,22 %
Platz 16
SHEIN Global Holdings Limited (B)
Wochenperformance: -19,84 %
Wochenperformance: -19,84 %
Platz 17
Iperionx
Wochenperformance: -17,64 %
Wochenperformance: -17,64 %
Platz 18
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