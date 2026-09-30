SpaceX-Deal fast verdoppelt – so viel will Anthropic jetzt investieren

Damit fällt die mögliche Größenordnung des Geschäfts fast doppelt so hoch aus wie noch vor wenigen Monaten angenommen. In früheren Börsenunterlagen von SpaceX war von monatlichen Zahlungen in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren die Rede. Bei vollständiger Ausschöpfung hätte der Vertrag damit einen Gesamtwert von 45 Milliarden US-Dollar erreicht.

Anthropic könnte für KI-Rechenleistung deutlich mehr Geld an SpaceX zahlen als bislang bekannt war. Laut Reuters hat das KI-Unternehmen Vereinbarungen getroffen, die bis 2029 Zahlungen von insgesamt bis zu 84,5 Milliarden US-Dollar vorsehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Milliardenvolumen mit Vorbehalt

SpaceX stellt Anthropic dafür Rechenkapazitäten auf Basis von Nvidia-Technologie zur Verfügung. Die nun genannte Obergrenze von 84,5 Milliarden US-Dollar zeigt, welche Dimension die Zusammenarbeit inzwischen erreichen könnte. Garantierte Einnahmen für SpaceX sind damit allerdings nicht verbunden.

Entscheidend ist, wie viel Rechenleistung Anthropic tatsächlich abruft und welche Zahlungen daraus entstehen. Wie bereits zuvor vereinbart, kann der Vertrag mit einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden. Wie viel vom möglichen Milliardenvolumen letztlich bei SpaceX als Umsatz ankommt, bleibt daher offen.

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Anthropic plant 518 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur

Der SpaceX-Deal ist nur ein Teil der gewaltigen Infrastrukturpläne von Anthropic. Das von Dario Amodei geführte KI-Unternehmen erwartet in den kommenden zehn Jahren mindestens 518 Milliarden US-Dollar für die Unterstützung seiner KI-Workloads auszugeben.

Neben SpaceX greift Anthropic für seine KI-Infrastruktur auch auf die Rechenkapazitäten von Google, Amazon und Microsoft zurück.

SpaceX-Aktie legt zu

An der Börse kam die Entwicklung gut an. Die SpaceX-Aktie schloss zuletzt 2,59 Prozent höher bei 149,24 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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