Equinox Gold meldet anhaltende Explorationserfolge entlang des Musselwhite-Minen-Trends und treibt die Erschließung der neuen Minotaur-Entdeckung bei Valentine voran

29. September 26 / Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX / EQX, NYSE American / EQX) („Equinox Gold“ oder das „Unternehmen“) / https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold ... freut sich, ein Explorations-Update zu seinen kanadischen Betrieben vorzulegen, in dem bedeutende Bohrergebnisse hervorgehoben und die Chancen für ein Wachstum der Mineralressourcen sowie eine Verlängerung der Lebensdauer der drei kanadischen Goldminen des Unternehmens unterstrichen werden / IRW-Press / Musselwhite und Greenstone in Ontario sowie Valentine in Neufundland und Labrador.

Die weltweiten Explorationsprogramme von Equinox Gold erstrecken sich derzeit auf neun Projekte, wobei 45 Bohrgeräte in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Nicaragua im Einsatz sind. Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn Bohrungen über eine Länge von rund 308.000 Metern abgeschlossen, wobei 16 Bohrgeräte in Kanada, 15 in Mexiko, 12 in Nicaragua und zwei in den Vereinigten Staaten im Einsatz sind (wobei die Zahl in naher Zukunft auf vier steigen wird). Das weltweite Explorationsprogramm für Entdeckungen und den Ausbau der Mineralressourcen im Jahr 2026 wird durch ein Budget von rund 155 Millionen US-Dollar unterstützt und umfasst geplante Bohrungen über eine Länge von rund 477.000 Metern, wobei der Schwerpunkt auf dem Wachstum der Mineralressourcen, der Verlängerung der Lebensdauer der Minen und der Weiterentwicklung von Explorationsmöglichkeiten im gesamten Betriebsportfolio des Unternehmens liegt.

Highlights für Kanada im Jahr 2026:

 Musselwhite: Bohrungen entlang des Minentrends stoßen weiterhin auf Goldmineralisierungen und bestätigen deren Kontinuität bis zu zwei Kilometer über den aktuellen Betriebsbereich hinaus, was das künftige Wachstum der Mineralressourcen und die Verlängerung der Lebensdauer der Mine unterstützt, darunter:

• 22,9 m mit 10,00 Gramm pro Tonne Gold („g/t Au“) (Bergwerkserweiterung – PQ-Erweiterungszone „PQE“)

• 20,5 m mit 7,31 g/t Au (Bergwerkserweiterung – PQE)

 Valentine: Die Bohrungen erweitern weiterhin die Mineralisierung entlang des Minenverlaufs und bieten Potenzial für ein Wachstum der Mineralressourcen, während gleichzeitig die neue Minotaur-Entdeckung vorangetrieben wird, darunter:

• 99,4 m mit 0,98 g/t Au (Zone „Frank“)

• 27,3 m mit 2,11 g/t Au (Minotaur)

 Greenstone: Im August startete das erste große Explorationsprogramm seit 2020, das auf unterirdische Erweiterungen und den Ausbau der Mineralressourcen in der Nähe der Tagebaustätte abzielt. Erste Bohrlöcher haben mineralisierte Abschnitte in den angestrebten Horizonten durchschnitten; die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Jason Simpson, Präsident von Equinox Gold, kommentierte: „Kanada wird zunehmend zur Grundlage der Produktions- und organischen Wachstumsstrategie von Equinox Gold, wobei mehr als 60 % der Goldproduktion im Jahr 2026 aus kanadischen Betrieben stammen werden. Mit drei langlebigen, in Betrieb befindlichen Minen, erheblichen Verarbeitungskapazitäten und großen, vielversprechenden und noch wenig erkundeten Landpaketen sehen wir erhebliche Chancen, die Produktion aus den bereits in unserem Besitz befindlichen Vermögenswerten und der vorhandenen Infrastruktur zu steigern.

„Bei Musselwhite zeigen die Bohrungen weiterhin eine hochgradige Mineralisierung entlang des Minentrends, bis zu zwei Kilometer über den aktuellen Betrieb hinaus und rund um die bestehende Mine. Valentine liefert weiterhin neue Entdeckungen und Möglichkeiten zum Ausbau der Mineralressourcen im Tagebau in einem Gebiet, das mittlerweile als neues Goldgebiet anerkannt wird. Greenstone, das größte Goldproduktionszentrum von Equinox Gold, verfügt über ein erhebliches Untertage- und unerschlossenes regionales Explorationspotenzial.

„Unser Ziel ist klar. Wir wollen die heutigen Ergebnisse – den erweiterten Abbaukorridor bei Musselwhite, die neuen Entdeckungen bei Valentine und das Untertagepotenzial bei Greenstone – in Mineralressourcen und Mineralreserven umwandeln, die Lebensdauer der Minen verlängern und den Wert der bestehenden Infrastruktur maximieren, während wir uns auf diszipliniertes Wachstum und die Schaffung von lang em Shareholder Value konzentrieren. Wir sind davon überzeugt, dass unsere aktuellen Abbaupläne nur einen Teil des langfristigen Wachstumspotenzials unseres gesamten kanadischen Portfolios widerspiegeln.“

EINE GROSSANGELEGTE KANADISCHE GOLDPLATTFORM MIT BETRÄCHTLICHEM ORGANISCHEM WACHSTUMSPOTENZIAL

Die kanadischen Betriebe von Equinox Gold bilden eine solide Basis für die bestehende Produktion, ergänzt durch vielfältige Möglichkeiten für organisches Wachstum. Die Übernahme von Musselwhite schafft ein drittes etabliertes Produktionszentrum in Kanada und eine zusätzliche Plattform für den Ersatz von Mineralreserven, den Ausbau der Mineralressourcen und die Produktionsoptimierung.

Im gesamten kanadischen Portfolio treibt das Unternehmen drei sich ergänzende Explorationsprogramme voran, mit folgenden Zielen:

Musselwhite: Erweiterung des Minenverlaufs, Ausbau und Umwandlung hochgradiger Untertage-Mineralressourcen sowie Identifizierung zusätzlicher Aufbereitungsmengen zur Maximierung der Auslastung der bestehenden Verarbeitungsinfrastruktur;

Valentine: Ausbau der Mineralressourcen entlang der 32 Kilometer langen Valentine Lake Shear Zone und neuer Zielgebiete bei gleichzeitiger Vorantreibung der geplanten Phase-2-Erweiterung, durch die der Durchsatz der Aufbereitungsanlage auf etwa 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr verdoppelt wird; und

Greenstone: Konvertierung hochgradiger Untertage- und Satelliten-Mineralressourcen, Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch regionale Lagerstätten und Optimierung des Durchsatzes über die derzeitige Nennkapazität von 27.000 Tonnen pro Tag hinaus.

Bei Musselwhite werden die bis Ende Juli 2026 eingegangenen Bohrergebnisse in eine Aktualisierung der Mineralreserven und Mineralressourcen zum Jahresende einfließen, die für das erste Quartal 2027 erwartet wird. Die Aktualisierung wird neue Mineralressourcen bei PQE enthalten. Die laufenden Bohrungen belegen weiterhin das Potenzial für ein zusätzliches Wachstum der Mineralressourcen und zukünftige Umwandlungsmöglichkeiten entlang des Trends in den Jahren 2027 und 2028. Bei Valentine werden die Bohrdaten bis Juli 2026 in die zum Jahresende vorliegende Aktualisierung der Mineralressourcen und Mineralreserven einfließen. Bei Greenstone sollen die kürzlich begonnenen Bohrungen, die sich auf das Wachstum der Mineralressourcen in der Tiefe konzentrieren, in eine Aktualisierung der Mineralressourcen und Mineralreserven zum Jahresende 2027 einfließen.

MUSSELWHITE – AUSWEITUNG EINES BEWÄHRTEN HOCHGRADIGEN GOLDSYSTEMS MIT ERHEBLICHEM AUFWÄRTSPOTENZIAL

Musselwhite ist eine hochgradige Untertage-Goldmine im Nordwesten von Ontario, die in fast 30 Betriebsjahren mehr als sechs Millionen Unzen Gold gefördert hat. Die Exploration bei Musselwhite schreitet derzeit im Rahmen von drei parallelen Programmen voran. Das Untertage-Bohrprogramm zielt auf die Erweiterung und Umwandlung von Mineralressourcen und Mineralreserven in den Zonen Lynx, PQ, West Limb und Redwings ab. Das Programm mit tiefen, gerichteten Oberflächenbohrungen untersucht die Verlängerung des Minentrends in Fallrichtung, wobei die Ergebnisse die Kontinuität der Mineralisierung etwa zwei Kilometer über den aktuellen Betriebsbereich hinaus belegen. Das Oberflächenbohrprogramm in der Nähe der Mine evaluiert weitere Ziele innerhalb des breiteren Minenkorridors mit dem Ziel, neue Quellen für das Aufbereitungsmaterial zu identifizieren und die Lebensdauer der Mine weiter zu verlängern.

Das aktuelle Untertage-Bohrprogramm liefert weiterhin zahlreiche bedeutende hochgradige Durchschneidungen in allen vorrangigen Gebieten, einschließlich der Zonen Lynx, PQ, West Limb und Redwings. Seit Jahresbeginn 2026 wurden insgesamt 36.315 Meter gebohrt.

Im Rahmen des Programms zur tiefen, gerichteten Oberflächenbohrung wird die nordwestliche, entlang des Neigungsgefälles verlaufende Erweiterung des Minentrends untersucht. Das Programm hat eine außergewöhnliche Kontinuität der Mineralisierung aufgezeigt und die Kontinuität von zwei übereinanderliegenden mineralisierten Zonen bestätigt, die als Lynx- und PQE-Zonen interpretiert werden. Die Mineralisierung bleibt entlang des Neigungsgefälles sowie sowohl im Aufwärts- als auch im Abwärtsneigungsbereich im Querschnitt offen (siehe Pressemitteilung von Orla Mining vom 9. April 2026). Im Jahr 2026 wurden insgesamt 15.230 Meter gebohrt.

Zu den neuen Höhepunkten des Jahres 2026 zählen:

Untertage:

9,2 m mit 16,96 g/t Au (Lynx, 26-LNX-056)

9,2 m mit 12,39 g/t Au (PQE, 26-PQE-007)

1,0 m mit 471,00 g/t Au (PQE, 26-PQE-054)

13,2 m mit 9,55 g/t Au (Redwings, 26-RDW-007)

Erweiterung des Minen-Trends:

22,9 m mit 10,00 g/t Au (26-NSD01-008W) Einschließlich:



0,6 m mit 37,10 g/t Au

0,7 m mit 21,19 g/t Au

0,5 m mit 23,74 g/t Au

1,4 m mit 43,07 g/t Au

12,4 m mit 5,77 g/t Au (26-NSD01-006W) darunter 3,2 m mit 16,25 g/t Au

0,9 m mit 288,74 g/t Au (26-NSD02-008W)

20,5 m mit 7,31 g/t Au (26-NSD02-009W) Einschließlich 1,2 m mit 21,07 g/t Au



Die Kombination aus hochgradigen Untertageergebnissen und erfolgreichen tiefen Richtbohrungen stärkt das Vertrauen von Equinox Gold in die Möglichkeit, die Mineralressourcen und Mineralreserven zu erweitern und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

Das Oberflächenbohrprogramm in der Nähe der Mine wurde im September abgeschlossen, wobei im Jahr 2026 insgesamt 7.940 Meter gebohrt wurden. Bei Camp Bay und entlang der Ziele des 4 km langen Musselwhite-Südost-Trends wurden neue oberflächennahe Mineralisierungen durchteufte, darunter 18,9 m mit 2,94 g/t Au (26-CMP-015) und 0,7 m mit 42,22 g/t Au (26-KAZ-002). Die Bohrergebnisse aus dem Jahr 2026 haben in Verbindung mit einer umfassenden Überprüfung und Neumodellierung historischer Bohrdaten aus dem Bereich um die Mine das Verständnis der Mineralvorkommen in der Umgebung der Mine erheblich verbessert und vorrangige mineralisierte Trends für mögliche Erkundungen im Jahr 2027 identifiziert. Weitere Arbeiten sind geplant, um das Potenzial für Satellitenmineralisierungen in der Nähe der bestehenden Mineninfrastruktur, in einem Umkreis von etwa 10 Kilometern um die Aufbereitungsanlage, zu untersuchen.

Über das Bergwerksgebiet hinaus kontrolliert Equinox Gold ein gebietsweites Landpaket von etwa 65.000 Hektar im North Caribou Greenstone Belt, das bedeutende Chancen sowohl für das Wachstum der Mineralressourcen in der Nähe des Bergwerks als auch für regionale Entdeckungen bietet. Das Grundstück beherbergt zahlreiche bekannte Mineralvorkommen und vielversprechende geologische Trends, was eine umfangreiche Pipeline an Explorationszielen untermauert. Das Unternehmen hat die regionale Datenzusammenstellung, Zieldefinition und Priorisierung vorangetrieben, um das volle Potenzial dieses Landpakets auszuschöpfen.

Abbildung 1: Musselwhite-Längsschnitt – Höhepunkte aus Untertage- und Tiefbohrungen. Die Bohrungen bestätigen die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung entlang des Minentrends über eine Strecke von etwa zwei Kilometern jenseits des derzeitigen Betriebsgebiets.

Abbildung 2: Draufsicht auf die regionale Datenzusammenstellung für Musselwhite. Das Landpaket erstreckt sich über 65.000 Hektar im North Caribou Greenstone Belt und umfasst eine Reihe von regionalen und bergwerksnahen Zielen, die für weitere Untersuchungen identifiziert wurden.

Abbildung 3: Draufsicht auf die Highlights in der Nähe des Bergwerks Musselwhite. Bei Bohrungen wurde eine flach liegende Goldmineralisierung bei Camp Bay und entlang der Ziele des Musselwhite-Südost-Trends durchschnitten.

VALENTINE – AUFBAU EINES NEUEN GOLDGEBIETS

Im Rahmen der Exploration in der Goldmine Valentine werden weiterhin Mineralisierungen entlang der Valentine Lake Shear Zone („VLSZ“), auch als „Mine Trend“ bezeichnet, identifiziert. Die Mineralisierung ist derzeit entlang einer Streichlänge von etwa 15 Kilometern abgegrenzt, wobei das System durch Bohrungen bis zu einer durchschnittlichen vertikalen Tiefe von 300 bis 500 Metern erprobt wurde, was auf ein erhebliches Potenzial für eine Ausweitung der Mineralisierung sowohl in seitlicher Richtung als auch in die Tiefe hinweist. Die neu identifizierte Minotaur-Zone (siehe Pressemitteilung von Equinox Gold vom 2. Februar 2026) eröffnet ein eigenständiges, neues Gebiet mit Explorationspotenzial und untermauert damit das breitere Aufwärtspotenzial auf Distriktebene. Das Explorationsprogramm für 2026 konzentriert sich zu etwa zwei Dritteln auf den Minentrend und zu einem Drittel auf regionale Ziele, darunter Minotaur. Zu den Zielen für den Ausbau der Mineralressource gehören Infill- und Erweiterungsbohrungen in der Frank-Zone, die südwestlich des Leprechaun-Tagebaus liegt, wobei eine erste Mineralressourcenschätzung für Frank in naher Zukunft geplant ist. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 50.560 Meter Entwicklungsbohrungen und 18.330 Meter generative/regionale Bohrungen abgeschlossen.

Die Ergebnisse aus den Zonen „Leprechaun“, „Marathon“, „Frank“ und „Banshee“ belegen weiterhin das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressource entlang des Minentrends. Jüngste Bohrungen haben das Vertrauen in die Mineralisierung innerhalb und angrenzend an die aktuellen Tagebauentwürfe gestärkt und gleichzeitig die Mineralisierung über die bestehenden Grenzen der Mineralressource hinaus erweitert. Die laufenden Bohrungen in „Frank“ und „Banshee“ konzentrieren sich auf die Definition und Erweiterung der Mineralressource, wobei tiefere Bohrungen geplant sind, um das Potenzial für eine Mineralisierung unterhalb der aktuellen Tagebaugrenzen zu bewerten.

Die Minotaur-Entdeckung „ “ , die sich etwa acht Kilometer nordwestlich der Valentine-Mühle befindet, weist weiterhin ein erhebliches Explorationspotenzial auf. Die im Jahr 2026 abgeschlossenen Bohrungen haben die bekannte Ausdehnung der „ “-Mineralisierung erweitert, die Streichlänge der ursprünglichen Entdeckungszone auf mehr als einen Kilometer ausgedehnt und zusätzliche Mineralisierungen jenseits des zuvor gemeldeten Gebiets identifiziert. Die Bohrungen haben zudem eine breitere Deformations- und Mineralisierungszone umrissen, die sich über eine Länge von zwei Kilometern und eine Breite von einem Kilometer erstreckt, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen bleibt. Die geologische Interpretation bei Minotaur ist noch im Gange, wobei die Geometrie, die Kontrollfaktoren und die Kontinuität der Mineralisierung noch definiert werden, während neue Explorationsdaten integriert werden.

Die im Folgenden vorgestellten Höhepunkte der Bohrungen aus dem Jahr 2026 verdeutlichen sowohl das Potenzial zur Erweiterung der Mineralressourcen innerhalb des Tagebaus und entlang des Streichs über die gesamte VLSZ hinweg als auch die vielversprechenden Ergebnisse aus der frühen Explorationsphase bei Minotaur:

44,0 m mit 3,57 g/t Au (BN-26-005, Zone Banshee, unmittelbar südwestlich der Marathon-Grube) darunter 1,6 m mit 23,38 g/t Au und 5,0 m mit 16,65 g/t Au

164,0 m mit 2,55 g/t Au (MA-24-489, Grube „Marathon“, nordöstliche Seite) Einschließlich 22,0 m mit 7,28 g/t Au und 2,0 m mit 19,96 g/t Au

126,0 m mit 2,15 g/t (LP-24-001, Leprechaun-Grube) Einschließlich 28,0 m mit 4,99 g/t Au

22,0 m mit 4,00 g/t Au (FZ-26-168, Frank-Zone, in der Nähe der Leprechaun-Grube) einschließlich 6,1 m mit 10,25 g/t Au

33,2 m mit 1,57 g/t Au (MT-26-029, Minotaur) Einschließlich 0,9 m mit 31,21 g/t Au und 2,1 m mit 8,49 g/t Au



Da bislang weniger als 20 % des 327 km² großenLandpakets erkundet wurden, bestehen erhebliche Chancen für eine weitere Ausweitung der Mineralressourcen und für neue Entdeckungen.

Anhaltende Explorationserfolge haben das Potenzial, nicht nur die Lebensdauer der Mine zu verlängern, sondern auch den langfristigen Wert und die Auslastung einer erweiterten Aufbereitungsanlage in Valentine zu steigern. Die geplante Erweiterung von Valentine in Phase 2 soll die Verarbeitungskapazität auf 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr verdoppeln. Nach Abschluss von Phase 2 geht der Valentine-Bericht (wie unten definiert) davon aus, dass Valentine in den folgenden zehn Jahren eine durchschnittliche Goldproduktion von etwa 223.000 Unzen pro Jahr erzielen wird (siehe Pressemitteilung von Equinox Gold vom 30. März 2026).

Abbildung 4: Lageplan der Goldmine Valentine. Die Bohrergebnisse entlang des Minentrends belegen ein anhaltendes Wachstum der Mineralressourcen und das Potenzial für eine Erweiterung, während die Minotaur-Entdeckung im Norden das Potenzial für umfassendere Möglichkeiten auf Bezirksebene unterstreicht.

Abbildung 5: Längsschnitt Valentine. Die Bohrungen untermauern das Wachstumspotenzial der Mineralressource sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe in den Zonen „Frank“ und „Minotaur“.

GREENSTONE – BEDEUTENDE OPTIONEN FÜR DEN UNTERTAGEBAU UND AUF REGIONALER EBENE

Greenstone ist das größte kanadische Produktionszentrum von Equinox Gold und stützt sich auf eine bedeutende Mineralreserve im Tagebau, hochgradige Untertage-Mineralressourcen, die nicht im aktuellen Abbauplan enthalten sind, sowie einen umfangreichen regionalen Grundbesitz, der einen Großteil des Beardmore-Geraldton-Greenstone-Gürtels abdeckt.

Das Explorationsprogramm 2026 begann am 14. August und soll bis Oktober auf vier Bohrgeräte ausgeweitet werden. Das Programm konzentriert sich auf drei vorrangige Zielgebiete:

Untertage-Erweiterung: Prüfung von Möglichkeiten zur Erweiterung und Umwandlung hochgradiger Untertage-Mineralressourcen (geplant: 16.800 Meter);

Nördliche Grubenwand: Ziel ist die Steigerung der Mineralressourcen und Mineralreserven angrenzend an den bestehenden Tagebau (geplant: 5.040 Meter); und

Südlicher Porphyr: Ziel ist die Erweiterung der Mineralressourcen entlang der Südwand des Tagebaus (geplant: 2.520 Meter).

Das weitläufige Greenstone-Grundstückspaket bietet beträchtliches zusätzliches Explorationspotenzial. Equinox Gold kontrolliert einen bedeutenden Teil des Beardmore-Geraldton-Greenstone-Gürtels, in dem sich zahlreiche Lagerstätten, Prospektionsgebiete und historische Goldminen befinden. Acht ehemals produzierende Minen auf dem Grundstück förderten in der Vergangenheit insgesamt zwei Millionen Unzen Gold mit Gehalten von über 15 g/t Au, wobei die moderne Exploration bisher nur in begrenztem Umfang stattfand. Derzeit läuft eine regionale Datenzusammenstellung und eine Zielidentifizierungsinitiative, um Chancen im gesamten, weitläufigen Landpaket zu identifizieren und zu priorisieren.

Abbildung 6: Lageplan – Regionale Zusammenstellung zum Greenstone-Gebiet. Das regionale Landpaket deckt einen Großteil des Beardmore-Geraldton-Greenstone-Gürtels ab, in dem sich acht ehemals produzierende Minen befinden, die in der Vergangenheit zwei Millionen Unzen Gold mit Gehalten von über 15 g/t Au gefördert haben.

EXPLORATION: NUTZUNG DER BESTEHENDEN INFRASTRUKTUR ZUR SCHAFFUNG VON LANGFRISTIGEM WERT

Equinox Gold ist der Ansicht, dass die Kombination aus etablierten Betrieben, einer bedeutenden Aufbereitungsinfrastruktur und großen vielversprechenden Landpaketen das kanadische Explorationsportfolio des Unternehmens von anderen abhebt.

In Musselwhite sieht das Unternehmen die Chance, ein hochgradiges System, das bereits fast 30 Jahre lang den Bergbau ermöglicht hat, weiter auszudehnen und ausreichende zusätzliche Ressourcen zu identifizieren, um die Nutzung der vorhandenen überschüssigen Aufbereitungskapazität zu maximieren.

In Valentine besteht die Chance darin, einen 32 Kilometer langen mineralisierten Trend und die umgebenden geologischen Strukturen systematisch zu erkunden und gleichzeitig die Verarbeitungskapazität auf etwa 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr zu erweitern.

In Greenstone besteht die Chance darin, den großen Tagebaubetrieb durch höhergradige Untertage-Mineralressourcen und regionale Lagerstätten zu ergänzen und gleichzeitig Möglichkeiten zu verfolgen, den Durchsatz über die derzeitige Nennkapazität hinaus zu steigern.

Explorationsausblick für 2027

Equinox Gold plant, umfangreiche Explorationsmaßnahmen an seinen drei kanadischen Standorten sowie im weiteren Portfolio von Standorten in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Nicaragua fortzusetzen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung durch Exploration liegt. Die Programme zielen darauf ab, die Mineralressourcen zu vergrößern und die Mineralreserven zu ersetzen, die Lebensdauer der Minen zu verlängern, neue Entdeckungen zu machen und zusätzliche Optionen sowohl bei den in Betrieb befindlichen als auch bei den in der Entwicklungsphase befindlichen Standorten zu schaffen, um das langfristige Produktionswachstum zu unterstützen und den Wert des Portfolios des Unternehmens zu maximieren.

Weitere technische Informationen

Alle gemeldeten Längen mineralisierter Abschnitte sind Bohrlochabschnitte, wobei die geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten zwischen 30 und 100 % des gemeldeten Abschnitts liegen. Die geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten der einzelnen Kompositproben sind den Tabellen 1 bis 6 dieser Pressemitteilung zu entnehmen. In Fällen, in denen keine ausreichende geologische Kontrolle über die Goldmineralisierung vorliegt, werden keine tatsächlichen Mächtigkeiten geschätzt. Sowohl bei Untertage- als auch bei Oberflächenbohrungen wird eine Mindestprobenlänge von 0,30 m verwendet. Bei den gemeldeten Kompositproben wurde keine „Obergrenze“ für hohe Gehalte angewendet. Equinox Gold ist der Ansicht, dass die Anwendung einer Obergrenze nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Gesamtgehalte hätte. Visuelle Beobachtungen des Bohrkerns bei Greenstone sind kein verlässlicher Indikator für den Goldgehalt, und das Vorhandensein, die Art und das Ausmaß der Mineralisierung bleiben unbestätigt, bis die Laboranalysenergebnisse vorliegen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Zu den bei Valentine befolgten Protokollen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“) gehört das Einfügen von Blindproben und Referenzproben in regelmäßigen Abständen in jede Probencharge. Die Bohrkerne werden in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte vor Ort verbleibt und die andere Hälfte gekennzeichnet und an MSALabs in Grand Falls-Windsor, NL, oder in Timmins, ON, versandt wird. MSALabs ist unabhängig von Equinox Gold. Alle gemeldeten Kernproben werden auf Gold mittels Feuerprobe (vor April 2026) unter Verwendung einer 30-g-Aliquote mit Atomabsorptions-Nachweis oder mittels PhotonAssay(ab April 2026) unter Verwendung einer 500-g-Zerkleinerungsprobe analysiert. Alle Proben mit einem Gehalt von über 0,30 g/t Au sowie solche aus wirtschaftlich interessanten Abschnitten werden zusätzlich mittels Metallsiebverfahren untersucht. Es sind keine Bohr-, Probenahme-, Ausbeute- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder die Ergebnisse des Bohrprogramms bei Valentine wesentlich beeinflussen könnten. Weitere Informationen zu den Datenüberprüfungsprozessen des Unternehmens bei Valentine sind im technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 für das Projekt mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report – Valentine-Goldmine, Neufundland und Labrador, Kanada“ mit Stichtag 31. Dezember 2025 (der „Valentine-Bericht“), der auf der Website des Unternehmens unter www.equinoxgold.com sowie im Profil von Equinox Gold auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Die Goldanalysenergebnisse bei Musselwhite wurden bei ALS Canada Inc. („ALS“) oder SGS Canada Inc. („SGS“) mittels Feuerprobe mit Fusion und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie ermittelt (ALS: Au-AA23, SGS: GE_FAA30V5). Wenn Proben Goldwerte von mehr als 10 ppm ergaben, wurden die Proben erneut mittels Feuerprobe und gravimetrischer Nachbestimmung auf Gold untersucht (ALS: Au-GRA21, SGS: GO_FAG30V). Goldwerte wurden bei ALS zudem mittels PhotonAssayan zwei Aliquoten von je 500 g zerkleinerter Probe ermittelt (ALS: Au-PA01). Bei den Feuerprobe-Analysen wurden in vier von 100 Proben Standardproben und in vier von 100 Proben Blindproben eingefügt.

Sowohl ALS als auch SGS sind von Equinox Gold unabhängig. ALS ist ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor für PhotonAssay-Verfahren. Es sind keine Bohr-, Probenahme-, Ausbeute- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Bohrdaten bei Musselwhite wesentlich beeinträchtigen könnten.

Weitere Informationen zu Musselwhite finden Sie im Musselwhite-Bericht (wie unten definiert) sowie in den Pressemitteilungen von Orla Mining Ltd. („Orla“) vom 9. April 2026, 18. Dezember 2025, 6. Oktober 2025 und 1. April 2025.

Frühere Bohrprogramme bei Musselwhite wurden von Goldcorp Inc. („Goldcorp“) und/oder der Newmont Corporation („Newmont“), den früheren Eigentümern des Projekts, durchgeführt. Die unabhängige qualifizierte Person des Unternehmens für den Musselwhite-Bericht war der Ansicht, dass die Bohr- und Probenahmeverfahren für die Musselwhite-Bohrproben durch Goldcorp und Newmont angemessen und für die Zwecke des Musselwhite-Berichts ausreichend waren und dass das QA/QC-Programm von Goldcorp und Newmont die Branchenstandards erfüllte oder übertraf. Siehe den technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 für das Projekt mit dem Titel „Technischer Bericht – Musselwhite-Mine, Ontario, Kanada“ mit Gültigkeitsdatum 18. November 2024 (der „Musselwhite-Bericht“), der auf der Website des Unternehmens unter www.equinoxgold.com und im Profil von Orla auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann, um weitere Informationen zu erhalten.

Qualifizierte Person und technische Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sylvain Guérard, Executive Vice President Exploration bei Equinox Gold, genehmigt, der eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 ist.

Zur Überprüfung der Informationen im Zusammenhang mit den Bohrprogrammen 2026 sowohl bei Musselwhite als auch bei Valentine besuchte Herr Guérard im Jahr 2026 beide Liegenschaften und erörterte mit dem zuständigen Personal vor Ort die Verfahren zur Bohrprotokollierung, Probenahme und zum Probentransport; er erörterte und überprüfte die Analyse- sowie QA/QC-Ergebnisse mit dem zuständigen Personal; und er prüfte die Begleitdokumentation, einschließlich der Bohrlochstandorte und -ausrichtungen sowie der Berechnungen wesentlicher Analyseintervalle.

Über Equinox Gold

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich als neuer führender Goldproduzent in Nordamerika positioniert hat. Das Unternehmen verfügt über eine solide Grundlage aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie über eine Reihe von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit umfassender Fachkompetenz konzentriert sich das Unternehmen auf eine disziplinierte Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Equinox Gold bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio an Goldbetrieben und einen klaren Wachstumskurs. Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich anir@equinoxgold.com .

Ansprechpartner bei Equinox Gold

Etienne Morin, Chief Capital Markets Officer

Ingrid Rico, SVP Capital Markets

E: ir@equinoxgold.com

T: +1 604.260.0516

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Die tatsächlichen Betriebsergebnisse und die daraus resultierenden Finanzergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Beträgen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf Aussagen bezüglich: die strategische Vision des Unternehmens, das Explorationspotenzial der Liegenschaften des Unternehmens, zukünftige Explorationsaktivitäten, Ziele und erwartete Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Produktionskapazitäten und Optimierungsmaßnahmen, Wachstumspotenzial, Zuwachs und Umwandlung von Mineralressourcen, Ersatz von Mineralreserven, potenzielle Verlängerung der Lebensdauer der Minen, Erweiterungsprojekte, geschätzte zukünftige Produktion sowie zukünftige finanzielle oder operative Ergebnisse, einschließlich Explorationspotenzial, zukünftiger Abbaumöglichkeiten und zukünftiger Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven, einschließlich des erwarteten Zeitplans dafür. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Wörter wie „wird“, „potenziell“, „Wachstum“, „zukünftig“, „weiterhin“, „Ziel“, „erwarten“, „steigen“ und ähnliche Ausdrücke und Formulierungen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“ oder „sollten“, oder die negative Konnotation solcher Begriffe, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt, und diese Annahmen umfassen: die Fähigkeit von Equinox Gold, die Erwartungen hinsichtlich Exploration, Produktion, Kosten und Entwicklung für seine jeweiligen Betriebe und Projekte zu erfüllen; dass die Goldpreise wie geschätzt bleiben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens und den zukünftigen Liquiditätsbedarf; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig oder überhaupt aufrechtzuerhalten und zu erhalten; dass keine unerwarteten geologischen Formationen oder Umweltgefahren auftreten; dass die zu fördernde und zu verarbeitende Erzmenge sowie die Erzgehalte und Ausbeuten mit den Abbauplänen übereinstimmen. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, sie können sich jedoch als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen bestimmte Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Management-Informationsrundschreiben von Equinox Gold vom 19. Juni 2026 sowie im Abschnitt „Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit“ im zuletzt bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde ( ) eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold beschrieben sind; beide Dokumente sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unterwww.sec.gov/edgar verfügbar. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder Änderungen an solchen Informationen öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte das Unternehmen zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, darf daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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Die Equinox Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 9,97EUR auf Tradegate (30. September 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.