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    Arasan wird auf dem MIPI-Mitgliedertreffen in Taipeh die branchenweit erste MIPI SWI3S-IP vorstellen

    Arasan Chip Systems gibt bekannt, dass das Unternehmen am 21. Oktober 2026 in Taipeh den branchenweit ersten MIPI SWI3S-Manager-IP und Peripherie-IP vorstellen wird.

    SAN JOSE, Kalifornien, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP-Kernen für SoCs im Mobil- und Automobilbereich, gab bekannt, dass das Unternehmen am 21. Oktober 2026 in Taipeh seinen SWI3S Manager sowie seine Peripherie-IP vorstellen wird. Arasan bietet eine umfassende SWI3S-IP-Lösung an, einschließlich des SWI3S-PHY, der auf verschiedenen Foundry-Knoten ab 22 nm verfügbar sein wird. Arasan arbeitet derzeit mit Early-Adopters an der Entwicklung seines SWI3S-Controllers und seiner PHY-IP. Arasan wird bestehenden und zukünftigen Lizenznehmern ein kostenloses Upgrade auf die MIPI SWI3S v1.1-Spezifikation anbieten, sobald der Standard offiziell veröffentlicht wird.

    Arasan Total IP

    Arasan bietet das breiteste IP-Spektrum für die MIPI-Standards an, und die SWI3S-IP reiht sich nahtlos in die Soundwire- und Slimbus-IP für Audioanwendungen ein.

    „Wir sind stolz darauf, auf dem MIPI Member Meet in Taipeh die branchenweit erste SWI3S-IP vorzustellen", sagte Ron Mabry, Vice President of Sales bei Arasan. „Die SWI3S-IP findet in der Branche rasch Verbreitung, und wir hoffen, diesen Trend mit unserer siliziumerprobten, standardkonformen IP weiter zu beschleunigen."

    Die Arasan Total SWI3S-IP, die die Manager-IP, die Peripherie-IP, den SWI3S-PHY und den Software-Stack umfasst, steht ab sofort zur Lizenzierung bereit.  Weitere Informationen zur SWI3S-IP von Arasan finden Sie unter: https://www.arasan.com/products/mipi/soundwire/

    Um eine Lizenz für die Total SWI3S-IP von Arasan einschließlich der SWI3S-Controller-IP, der SWI3S-PHY-IP und des SWI3S-Software-Stacks zu erwerben, wenden Sie sich bitte an bonnie.noufer@arasan.com

    Informationen zu Arasan

    Arasan Chip Systems, seit 2005 aktives Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total IP Solutions von Arasan umfassen digital IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software.  Arasan verfügt über ein gezieltes Produktportfolio für mobile SoCs. Weitere Informationen finden Sie unter arasan.com

     

     

     

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