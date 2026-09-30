ICG Silver & Gold bohrt im Tuscarora District in Nevada 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold, darunter 4,6 Meter mit 51,84 g/t Gold und 10,2 g/t Silber

Vancouver, British Columbia / 30. September 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) („ICG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten sechs von zwölf Reverse-Circulation-Bohrungen („RC“) bekannt zu geben, die im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms 2026 auf dem Projekt Tuscarora District („Tuscarora“ oder der „Distrikt“) des Unternehmens im Elko County, Nevada, niedergebracht wurden.

In allen sechs Bohrungen zwischen den Zielen Silica und Battle Mountain wurde eine Gold- und/oder Silbermineralisierung angetroffen; für sechs weitere abgeschlossene Bohrungen aus den Gebieten King’s Vein und East Pediment stehen die Analyseergebnisse noch aus.

Alle sechs RC-Bohrungen durchteuften eine Gold- und/oder Silbermineralisierung. Von besonderer Bedeutung ist, dass die Bohrungen eine neue hochgradige Goldzone im Zielgebiet Battle Mountain identifizierten und gleichzeitig zusätzliche Informationen über das sie umgebende, ausgedehntere, niedriggradigere Mineralisierungssystem lieferten.

„Dies ist ein bedeutendes Ergebnis für ICG und eine wichtige Bestätigung unseres Ansatzes in Tuscarora“, sagte Steven Sirbovan, President und CEO von ICG Silver & Gold. „T26RC-04 durchteufte eine hochgradige Goldmineralisierung über einen beträchtlichen Bohrabschnitt, wobei die Gehalte innerhalb der ausgedehnteren Zone deutlich anstiegen. Wir sind besonders erfreut, dass dieses Ergebnis aus Battle Mountain stammt – einem Gebiet, das wir Anfang dieses Jahres auf der Grundlage der geologischen Interpretation unseres Teams gesichert haben. Es liefert uns eine vielversprechende neue hochgradige Zone für weitere Untersuchungen und untermauert das umfassendere Explorationspotenzial, das wir im gesamten Tuscarora District sehen.“

Das Unternehmen ist besonders erfreut über die Ergebnisse der Bohrungen T26RC-04 bis T26RC-06, da sich diese drei Bohrungen innerhalb des neu abgesteckten, zu 100 % unternehmenseigenen Gebiets des Ziels Battle Mountain befinden (siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026). Die Bohrung T26RC-04 lieferte das bislang stärkste Ergebnis des Programms (siehe Abbildungen 2, 3 und 4). Die Identifizierung eines neuen hochgradig mineralisierten Erzfalles in Verbindung mit den ausgedehnten mineralisierten Halos, die in diesen Bohrungen beobachtet wurden, bestätigt bereits in einem frühen Stadium die Entscheidung des Unternehmens, dieses aussichtsreiche Gebiet zu sichern und seine Strukturmodellierung zur Abgrenzung neuer Bohrziele anzuwenden.

Bohr-Highlights (siehe Tabelle 1)

T26RC-04 durchteufte ab 181,4 Metern 24,3 Meter mit 10,14 Gramm Gold pro Tonne („g/t“) („Au“) und 3,4 g/t Silber („Ag“) , darunter: 12,1 Meter mit 20,00 g/t Au und 4,7 g/t Ag; 9,1 Meter mit 26,58 g/t Au und 5,8 g/t Ag; 4,6 Meter mit 51,84 g/t Au und 10,2 g/t Ag; sowie 1,5 Meter mit 137,0 g/t Au und 25,7 g/t Ag .

Weitere mineralisierte Abschnitte in T26RC-04 umfassen: 6,10 Meter mit 1,75 g/t Au und 7,0 g/t Ag, einschließlich 1,52 Meter mit 5,13 g/t Au und 14,8 g/t Ag; 13,7 Meter mit 1,23 g/t Au und 3,5 g/t Ag, einschließlich 4,6 Meter mit 2,95 g/t Au; und 1,52 Meter mit 0,20 g/t Au und 22,8 g/t Ag.

T26RC-05 durchteufte ab 224,0 Metern 15,2 Meter mit 0,73 g/t Au und 2,2 g/t Ag , einschließlich: 7,6 Meter mit 1,27 g/t Au; 3,1 Meter mit 2,30 g/t Au und 1,8 g/t Ag; sowie 1,5 Meter mit 3,20 g/t Au und 2,3 g/t Ag. 6,1 Meter mit 10,5 g/t Ag, darunter einzelne 1,5-Meter-Proben mit bis zu 20,1 g/t Ag.

Alle sechs Bohrungen durchteuften Mineralisierungen , was das Verständnis des Unternehmens für die ausgedehnten mineralisierten Halos verbesserte und zusätzliche Informationen für seine sich weiterentwickelnden geologischen und strukturellen Modelle lieferte.

„T26RC-04 ist ein bedeutender Erfolg für das Programm“, sagte Korbon McCall, VP of Exploration. „Wir haben 24,3 Meter mit einem Gehalt von 10,14 g/t Gold durchteuft, einschließlich 4,6 Meter mit einem Gehalt von 51,84 g/t Gold. Das belegt die Fähigkeit unseres strukturellen Zielerstellungsansatzes, bisher nicht untersuchte hochgradige Mineralisierungen zu identifizieren. Ebenso wichtig ist, dass die in allen sechs Bohrungen angetroffenen mineralisierten Abschnitte wertvolle neue Informationen über die Geometrie, die kontrollierenden Faktoren und die größere Ausdehnung des Systems liefern. Wir verfügen nun über eine vielversprechende neue hochgradige Zone bei Battle Mountain, die wir weiter untersuchen können, sowie über einen wachsenden geologischen Datensatz, der uns dabei helfen wird, die nächste Generation von Zielen im gesamten Tuscarora District genauer zu definieren.“

Abbildung 1: Draufsicht mit den Bohrungen des Phase-1-Bohrprogramms 2026. Unten links sind die Bohrungen für die Zielgebiete Silica und Battle Mountain dargestellt: TR26-01 bis TR26-03 (Silica) und TR26-04 bis TR26-06 (Battle Mountain).

Abbildung 2: Draufsicht mit den aktuellen und historischen Bohrungen im Zielgebiet Battle Mountain.

Abbildung 3: Battle Mountain Section (A-A’) mit den wichtigsten Bohrungen.

Abbildung 4: Battle Mountain Section (B-B’) mit den wichtigsten Bohrergebnissen.

Tabelle 1: Phase-1-Bohrprogramm 2026 - zusammengefasste Bohr-Highlights

Anmerkungen: m = Meter; Au = Gold; Ag = Silber; g/t = Gramm pro Tonne; es wurden noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte zu bestimmen. Alle Abschnitte werden als Probentiefe angegeben.

Tabelle 2: Phase-1-Bohrprogramm 2026 - Standortdaten der Bohrungen

Besonders hervorzuheben ist, dass T26RC-04 einen neu identifizierten hochgradigen Erzfall durchteuft hat, der sich durch 24,3 Meter mit 10,14 g/t Au und 3,4 g/t Ag auszeichnet, einschließlich 12,1 Meter mit 20,00 g/t Au und 4,7 g/t Ag, 4,6 Meter mit 51,84 g/t Au und 10,2 g/t Ag sowie 1,52 Meter mit 137,0 g/t Au und 25,70 g/t Ag.

Die Lage dieses hochgradigen Erzfalls stützt den strukturellen Modellierungsansatz des Unternehmens, der zur Präzisierung der Bohrziele und zur Identifizierung struktureller Positionen verwendet wurde, die für eine konzentrierte Gold-Silber-Mineralisierung günstig sind. Die breiteren mineralisierten Abschnitte in den sechs Bohrungen liefern zudem zusätzliche Informationen über die Verteilung und Kontinuität des umgebenden, niedriggradigeren Mineralisierungssystems.

Dem Unternehmen sind keine Bohr-, Probenahme-, Gewinnungs- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Ergebnisse wesentlich beeinträchtigen könnten.

Phase-1-Bohrprogramm 2026

Das Phase-1-Bohrprogramm 2026 wurde konzipiert, um mehrere oberflächennahe Gold-Silber-Ziele im gesamten Tuscarora District zu überprüfen und zu erweitern sowie zusätzliche geologische und analytische Informationen zur Unterstützung der laufenden Ressourcenbewertungsarbeiten des Unternehmens zu liefern.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse beziehen sich auf die ersten sechs RC-Bohrungen des Programms. Proben aus sechs weiteren Bohrungen durchlaufen derzeit den Analyseprozess. Die Ergebnisse aus diesen Bohrungen werden nach Erhalt, Abschluss der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren des Unternehmens sowie nach einer technischen Überprüfung veröffentlicht.

Das Unternehmen wird die Ergebnisse der ersten sechs Bohrungen in seine dreidimensionalen geologischen und strukturellen Modelle einbeziehen, um die Ziele für Folgebohrungen zu verfeinern und die laufenden Arbeiten zur Ressourcenbewertung zu unterstützen.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es Emerging Markets Consulting LLC („EMC“) beauftragt hat, für einen Zeitraum von drei Monaten ab dem 29. September 2026 Dienstleistungen im Bereich Investor Relations und Awareness zu erbringen. Das Unternehmen hat EMC für diesen Auftragszeitraum ein Honorar in Höhe von 150.000 USD gezahlt. Die Dienstleistungen umfassen die Steigerung der Awareness der Aktivitäten des Unternehmens über die Social-Media-Kanäle von EMC sowie die Förderung der Kontaktaufnahme und des Austauschs mit der Finanzwelt, bestehenden Aktionären, potenziellen Investoren und anderen wichtigen Stakeholdern. Die verbreiteten Informationen werden auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Daten erstellt. EMC und seine verbundenen Unternehmen halten derzeit keine Aktien des Unternehmens. EMC kann jedoch je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren Wertpapiere des Unternehmens auf dem offenen Markt oder auf andere Weise kaufen oder verkaufen. EMC steht in einem unabhängigen Verhältnis zu ICG und unterhält keine weiteren Beziehungen zu dem Unternehmen; weder EMC noch sein Geschäftsführer, James Painter, haben direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem Unternehmen oder dessen Wertpapieren oder ein Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben, sofern dies nicht hierin offengelegt ist. EMC hat seinen Sitz in 390 North Orange Ave., Suite 2300, Orlando, Florida, 32801, und ist unter der Telefonnummer 407-340-0226 oder per E-Mail unter jim@emergingmarketsconsulting.com erreichbar.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Proben wurden unter Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens entnommen, sicher versiegelt und unter Einhaltung der Vorschriften der Überwachungskette (Chain of Custody) zu den ALS Global Laboratories in Elko, Nevada, transportiert, wo die Probenvorbereitung und -analyse erfolgen. ALS Global Laboratories ist vom Unternehmen unabhängig.

Die Bohrproben aus dem Phase-1-Bohrprogramm im Tuscarora District wurden in Abständen von 1,5 Metern (5 Fuß) entnommen. Die Proben wurden unter Anwendung des ALS-Aufbereitungspakets PREP-31Y aufbereitet, wobei die Probe so zerkleinert wird, dass 70 % der Partikel eine Korngröße von 2 Millimetern unterschreiten; anschließend wird mit einem Rotationsteiler eine 250-Gramm-Teilprobe entnommen und diese so pulverisiert, dass 85 % des Materials eine Korngröße von weniger als 75 Mikrometern aufweisen.

Die Goldanalyse erfolgte unter Anwendung des Analysepakets Au-GRA21, bestehend aus einer 30-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischer Endbestimmung. Die Multielementanalyse erfolgt mittels ME-MS61, einem Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließender ICP-MS-Analyse, der eine nahezu vollständige Rückgewinnung einer Reihe von 48 Elementen ermöglicht.

Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm des Unternehmens sieht die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben und Doppelproben in den Probenstrom vor. Mitarbeiter des Unternehmens überprüfen und validieren die Analyseergebnisse und die Qualitätskontrolldaten des Labors vor deren Veröffentlichung.

Das Unternehmen wird die Ergebnisse der verbleibenden Bohrungen des Phase-1-Bohrprogramms veröffentlichen, sobald es die Daten erhalten und ausgewertet sowie seine Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren abgeschlossen hat.

Auskunft zu historischen Probenahmedaten

Die dargestellten Zahlen umfassen historische Daten sowie vom Unternehmen erhobene Daten. Historische Probenahmeprogramme wurden von verschiedenen Betreibern durchgeführt und entsprechen möglicherweise nicht den aktuellen QA/QC-Standards gemäß National Instrument 43-101. Das Unternehmen hat nicht sämtliche historischen Probenahmedaten überprüft; diese Informationen sind daher nur als Anhaltspunkte zu betrachten und werden vom Unternehmen als Orientierung für künftige Explorationsarbeiten herangezogen. Bei allen künftigen Arbeiten des Unternehmens werden branchenübliche QA/QC-Protokolle angewendet.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., einem unabhängigen Berater des Unternehmens und einer „qualifizierten Person“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr McMillin überprüfte die Bohrlochstandorte in QGIS, die Analyseergebnisse der Proben sowie die Analyseergebnisse der zertifizierten Referenzmaterialien. Herr McMillin überprüfte außerdem die Analysezertifikate und Analyseverfahren.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora District im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

Ausbau des Tuscarora District durch systematische Exploration und technische Studien;

Erstellung eines geologischen Modells in Distriktgröße; und

Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora District ist ein epithermales Silber-Gold-System, das sich nahe dem Überschneidungsbereich der Trends Independence und Carlin befindet, etwa eine Autostunde nordwestlich von Elko im US-Bundesstaat Nevada. ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets, wo bis dato umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt wurden. ICG ist vom langfristigen Wert der Edelmetallexploration, insbesondere von Silber und Gold, überzeugt und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Begriffe wie „plant“, „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „fortsetzen“, „könnte“, „sollte“, „mag“, „wird“, „würde“ oder ähnliche Ausdrücke sowie durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: die erwartete erste Mineralressourcenschätzung für den Tuscarora District und deren voraussichtlicher Zeitpunkt im ersten Quartal 2027; die erwartete Veröffentlichung der Analyseergebnisse aus den verbleibenden Bohrlöchern des Phase-1-Bohrprogramms 2026; die Pläne des Unternehmens für die Fortsetzung der Exploration und der Folgebohrungen im Tuscarora District, einschließlich des Zielgebiets Battle Mountain; die Pläne des Unternehmens, die Ergebnisse der Phase 1 in seine dreidimensionalen geologischen und strukturellen Modelle sowie in die Ressourcenbewertung einfließen zu lassen; das Potenzial des Tuscarora District, weitere Zonen mit hochgradiger Mineralisierung zu beherbergen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und eine angemessene Finanzierung zur Deckung der geplanten Explorationsaktivitäten zu erhalten.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter: die mit der Mineralexploration und -erschließung verbundene Ungewissheit; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotierte Gesellschaft; das Risiko, dass Bohrergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für das gesamte mineralisierte System sind; das Risiko, dass sich geologische Interpretationen und Strukturmodelle als unzutreffend erweisen könnten; das Risiko, dass eine Mineralressourcenschätzung möglicherweise nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder gar nicht definiert werden kann; Schwankungen der Gold- und Silberpreise; die Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen oder Zulassungen zu erhalten, einschließlich solcher vom Bureau of Land Management; die Abhängigkeit des Unternehmens vom Tuscarora District als einzigem wesentlichen Mineralkonzessionsgebiet; Eigentumsrisiken; die Fähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Rahmenbedingungen. Die vorstehende Aufzählung ist nicht erschöpfend. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen werden. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt – sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben – keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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Die ICG Silver & Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,60 % und einem Kurs von 0,197EUR auf Frankfurt (30. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.