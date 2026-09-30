Daldrup & Soehne: Starkes Wachstum, hoher Auftragsbestand 2026
Starkes Wachstum, solide Erträge und ein prall gefülltes Auftragsbuch: Daldrup startet mit deutlichem Schub ins Jahr 2026 und investiert zugleich gezielt in den Ausbau seiner Bohrkapazitäten.
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- Die Gesamtleistung stieg im ersten Halbjahr 2026 um 56 % auf 32,3 Mio. Euro.
- Das EBIT erhöhte sich um 29,3 % auf 3,43 Mio. Euro; die EBIT-Marge sank von 12,8 % auf 10,6 %.
- Der Halbjahresüberschuss legte auf 2,94 Mio. Euro zu; die Eigenkapitalquote blieb mit 65,3 % stabil.
- Der Auftragsbestand betrug Ende August rund 132 Mio. Euro und sichert die Auslastung bis weit ins Jahr 2027.
- Daldrup modernisiert und erweitert seinen Bohrgerätepark; fünf erworbene gebrauchte Bohranlagen sollen die Kapazität und Flexibilität erhöhen.
- Die Jahresprognose bleibt unverändert: rund 58 Mio. Euro Gesamtleistung und eine EBIT-Marge von 11,5 % bis 13,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzernhalbjahresfinanzbericht 2026, bei Daldrup & Soehne ist am 30.09.2026.
Der Kurs von Daldrup & Soehne lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,43 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,800EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.
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