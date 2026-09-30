InTiCa Systems: Erste Lichtblicke

Das Marktumfeld für InTiCa Systems sei weiter schwierig, aber es gebe auch erste Lichtblicke. Im zweiten Quartal habe sich das Geschäft im Bereich Industry & Infrastructure deutlich erholt, womit eine rückläufige Entwicklung im größeren Segment Mobility habe überkompensiert werden können. Auf Halbjahresbasis habe das Unternehmen daher die Erlöse moderat, um 1,5 Prozent auf 35,0 Mio. Euro, steigern können. Das EBIT sei im Zuge dessen leicht, von -1,3 auf -1,1 Mio. Euro, verbessert worden, sei damit aber deutlich im negativen Bereich geblieben. Fortschritte durch eine umfassende Restrukturierung der Aktivitäten seien durch zum Teil deutliche Materialpreissteigerungen konterkariert worden.

InTiCa Systems ist nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr leicht gewachsen, das EBIT ist dabei aber noch deutlich negativ ausgefallen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet ab 2027 positive Impulse aus der verfolgten Diversifikationsstrategie und stuft die Aktie weiter als Halteposition ein.

Das Management arbeite daher weiter mit hoher Intensität an einer Reduktion der Kosten. Ziel bleibe weiterhin, im nächsten Jahr operativ wieder schwarze Zahlen zu schreiben.

Ein weiterer Schwerpunkt sei das Cash-Management. Ein Stillhalteabkommen mit den Banken sichere die Finanzierung. Per 30.06. seien noch 1,6 Mio. Euro aus den Kontokorrentlinien abrufbar gewesen. Die Hauptversammlung habe zudem eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit geschaffen, indem eine potenzielle Emission von Optionsanleihen in einem Gesamtvolumen von 3,2 Mio. Euro, die zum Bezug von 2,1 Mio. Aktien zu einem Kurs von 1,50 Euro berechtigen würden, eingeräumt worden sei. Die Analysten halten das auch für notwendig.

Grundsätzlich zeige die Entwicklung von InTiCa in die richtige Richtung. Das Management habe frühzeitig auf die schwache Nachfrage der Automotive-OEMs reagiert und aufbauend auf den bestehenden Kernkompetenzen die Expansion in Nischenmärkte mit überdurchschnittlichem Margenpotenzial forciert. Hier konnten bereits mehrere Projekte akquiriert werden. Die Analysten erwarten ab 2027 zunehmende positive Impulse aus dieser Diversifikationsstrategie, die letztlich zu einem stabilen Wachstum mit steigenden Margen führen könnte.

Dieses Szenario haben sie in ihrem Bewertungsmodell – noch betont vorsichtig – abgebildet. Zusätzlich haben sie die Verwässerung durch eine mögliche Emission der Optionsanleihe bereits voll einkalkuliert und auf der Basis einen neuen fairen Wert von 2,30 Euro ermittelt. Dieser liege wegen des Verwässerungseffekts und etwas abgesenkter Schätzungen zum Cashflow unter ihrem bisherigen Kursziel (2,90 Euro), biete aber nichtsdestotrotz ein hohes Erholungspotenzial für die InTiCa-Aktie. Das dürfte sich aber erst entfalten, wenn die Wachstumsdynamik zunehme und der Breakeven näher rücke. Bis dahin laute das Urteil der Analysten weiterhin „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.09.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 30.09.2026 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 30.09.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-30-SMC-Studie-InTiCa-Systems_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die InTiCa Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 1,525EUR auf Tradegate (29. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 2,30 EUR

