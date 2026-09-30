Einzelhandel wieder mit Umsatzplus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im August nach dem überraschenden Dämpfer im Juli wieder einen Umsatzzuwachs verzeichnet. Bereinigt um Preissteigerungen (real) stiegen die Erlöse um 1,3 Prozent im Monatsvergleich, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten sogar etwas mehr auf dem Zettel, sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet.

Die Umsatzentwicklung im Vormonat wurde etwas angepasst und war besser als bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt hat die Daten für Juli nach oben revidiert. Demnach sanken die Erlöse um 3,2 Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang um 3,4 Prozent gemeldet worden war.

Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz der Tankstellen blieb im August 2026 gegenüber dem Vormonat unverändert, im Juli war dieser nach dem Ende des im Mai und Juni geltenden Tankrabatts eingebrochen.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im August 2026 gegenüber dem Vormonat wieder an. Auch hier war im Juli noch ein Rückgang verzeichnet worden./stk/mis



