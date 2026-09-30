BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Es sei immer klar gewesen, dass der Nahost-Konflikt die Reifenhersteller wohl mit drei- bis sechsmonatigem Verzug treffen werde, schrieb Harry Martin am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Dies sei nun der Fall. Das dritte und vierte Quartal würden zum neuerlichen Test von Markenstärke und Preismacht. Martin setzt weiter auf Michelin, auch wenn die nächsten Wochen ungemütlich werden könnten./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 68,50EUR auf Tradegate (30. September 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.





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