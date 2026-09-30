Schöne neue Welt? Das heißt Metas Muse wirklich

KI-Agenten gibt es auch schon bei OpenAI und Anthropic; aber personalisierte Agenten, die für den privaten Gebrauch E-Mails beantworten und Flüge buchen, ist der nächste Schritt. Muse ist ein personalisierter KI-Agent, der rund um die Uhr arbeiten kann.

Meta ging als erstes Tech-Unternehmen den Schritt, auf den alle gewartet hatten: mit dem Launch von Muse am 08. September hat das Unternehmen einen riesigen Schritt nach vorne gemacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Dazu hat Meta noch Meta Charme rausgebracht, die technische, haptische Schnittstelle, um mit der Meta-KI zu kommunizieren, ohne Smartphone.

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Das neue Ökosystem von Muse hat weitreichende Folgen für die Wirtschaft, vor allen Dingen auch für Banken.

Laut Torsten Slok, Chefökonom von Apollo Global Management, könnten Muse und ähnliche KI-Assistenten schon bald damit beginnen, Bankguthaben von Privathaushalten automatisch auf höher verzinste Konten zu transferieren.

In einem Kommentar im Daily Spark von Slok wird gefragt, ob ein "Ansturm auf die Agentenbanken" bevorsteht, wenn diese Instrumente zum Standard werden und das Geld auf Plattformen fließt, die 3,3 bis 5,0 Prozent Zinsen zahlen.

Was bedeutet Metas Muse wirklich für uns und für die Wirtschaft?

Im Podcast sprechen wir darüber, warum Meta auf eigene Hardware setzt, welche Unternehmen bereits Teil des Ökosystems sind und wo die größten Chancen und Risiken liegen. Entscheidend wird vor allem eine Frage: Vertrauen Nutzer einer KI tatsächlich Kreditkarte, Kalender und Kaufentscheidungen an?

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Spotify Apple Podcasts Podcast.de Podscan.fm Radio.de Podcast Republic Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 651,9EUR auf Tradegate (30. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 680,19 $ , was einem Rückgang von -7,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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