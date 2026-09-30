Börse, Baby!
Schöne neue Welt? Das heißt Metas Muse wirklich
Stell dir vor, du hast ein kleines Gerät, so ähnlich wie die Applewatch, oder eine Armbanduhr, das automatisch für dich E-Mails beantwortet, den Wochenend-Einkauf macht und den Sommerurlaub bucht.
- Meta startet Muse als personalisierten KI-Agenten
- Muse kann E-Mails beantworten und Flüge buchen
- KI-Agenten könnten Guthaben zu besseren Zinsen lenken
- Report: KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Meta ging als erstes Tech-Unternehmen den Schritt, auf den alle gewartet hatten: mit dem Launch von Muse am 08. September hat das Unternehmen einen riesigen Schritt nach vorne gemacht.
KI-Agenten gibt es auch schon bei OpenAI und Anthropic; aber personalisierte Agenten, die für den privaten Gebrauch E-Mails beantworten und Flüge buchen, ist der nächste Schritt. Muse ist ein personalisierter KI-Agent, der rund um die Uhr arbeiten kann.
Dazu hat Meta noch Meta Charme rausgebracht, die technische, haptische Schnittstelle, um mit der Meta-KI zu kommunizieren, ohne Smartphone.
Das neue Ökosystem von Muse hat weitreichende Folgen für die Wirtschaft, vor allen Dingen auch für Banken.
Laut Torsten Slok, Chefökonom von Apollo Global Management, könnten Muse und ähnliche KI-Assistenten schon bald damit beginnen, Bankguthaben von Privathaushalten automatisch auf höher verzinste Konten zu transferieren.
In einem Kommentar im Daily Spark von Slok wird gefragt, ob ein "Ansturm auf die Agentenbanken" bevorsteht, wenn diese Instrumente zum Standard werden und das Geld auf Plattformen fließt, die 3,3 bis 5,0 Prozent Zinsen zahlen.
Was bedeutet Metas Muse wirklich für uns und für die Wirtschaft?
Im Podcast sprechen wir darüber, warum Meta auf eigene Hardware setzt, welche Unternehmen bereits Teil des Ökosystems sind und wo die größten Chancen und Risiken liegen. Entscheidend wird vor allem eine Frage: Vertrauen Nutzer einer KI tatsächlich Kreditkarte, Kalender und Kaufentscheidungen an?
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Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 651,9EUR auf Tradegate (30. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.