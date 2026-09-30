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    Börse, Baby!

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    Schöne neue Welt? Das heißt Metas Muse wirklich

    Stell dir vor, du hast ein kleines Gerät, so ähnlich wie die Applewatch, oder eine Armbanduhr, das automatisch für dich E-Mails beantwortet, den Wochenend-Einkauf macht und den Sommerurlaub bucht.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Schöne neue Welt? Das heißt Metas Muse wirklich
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Meta ging als erstes Tech-Unternehmen den Schritt, auf den alle gewartet hatten: mit dem Launch von Muse am 08. September hat das Unternehmen einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. 

    KI-Agenten gibt es auch schon bei OpenAI und Anthropic; aber personalisierte Agenten, die für den privaten Gebrauch E-Mails beantworten und Flüge buchen, ist der nächste Schritt. Muse ist ein personalisierter KI-Agent, der rund um die Uhr arbeiten kann.

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    Dazu hat Meta noch Meta Charme rausgebracht, die technische, haptische Schnittstelle, um mit der Meta-KI zu kommunizieren, ohne Smartphone.

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     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Das neue Ökosystem von Muse hat weitreichende Folgen für die Wirtschaft, vor allen Dingen auch für Banken. 

    Laut Torsten Slok, Chefökonom von Apollo Global Management, könnten Muse und ähnliche KI-Assistenten schon bald damit beginnen, Bankguthaben von Privathaushalten automatisch auf höher verzinste Konten zu transferieren.

    In einem Kommentar im Daily Spark von Slok wird gefragt, ob ein "Ansturm auf die Agentenbanken" bevorsteht, wenn diese Instrumente zum Standard werden und das Geld auf Plattformen fließt, die 3,3 bis 5,0 Prozent Zinsen zahlen.

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    Was bedeutet Metas Muse wirklich für uns und für die Wirtschaft?

    Im Podcast sprechen wir darüber, warum Meta auf eigene Hardware setzt, welche Unternehmen bereits Teil des Ökosystems sind und wo die größten Chancen und Risiken liegen. Entscheidend wird vor allem eine Frage: Vertrauen Nutzer einer KI tatsächlich Kreditkarte, Kalender und Kaufentscheidungen an?

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    Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 651,9EUR auf Tradegate (30. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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