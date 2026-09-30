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    AKTIE IM FOKUS

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    Ionos sehr schwach - Metzler nimmt Bewertung mit 'Sell' auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos-Aktie fällt nach Metzler-Urteil um 2,2 Prozent
    • Metzler rät bei Ionos zum Verkauf, Ziel 28,50 Euro
    • Trotz Cloud- und KI-Plänen bleibt Ionos Webhoster
    AKTIE IM FOKUS - Ionos sehr schwach - Metzler nimmt Bewertung mit 'Sell' auf
    Foto: 996360666

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein negativer Analystenkommentar hat am Mittwoch die Ionos -Aktie belastet. Sie büßte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 2,2 Prozent auf 32,06 Euro ein. Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 28,50 Euro und der Einstufung "Sell" auf.

    Das Management der United-Internet-Tochter wolle die Anlagestory zwar in Richtung Cloud und KI lenken, Ionos bleibe allerdings in erster Linie ein traditioneller Webhoster, schrieb Veysel Taze. Der Analyst reiht das Unternehmen daher nicht in die High-Tech-Spitze ein und verweigert Ionos daher auch den entsprechenden Bewertungsaufschlag./ck/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 32,28 auf Tradegate (30. September 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+32,08 % bedeutet.





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