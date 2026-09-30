Inturai gibt die Ergebnisse des Wettbewerbs für Verteidigungstechnologie und Unternehmensupdate bekannt

DomeCommand, die kürzlich vom Unternehmen erworbene Steuerungs- und Kontrollplattform für Drohnen, belegte beim Singapore Defense Tech Hackathon 2026 in der Kategorie der zweitägigen Teamintegration den ersten und dritten Platz – in Zusammenarbeit mit Partnerteams.

Bei dem Beitrag, der den ersten Platz belegte, verband das Team Echelon sein akustisches Ortungssystem und das Team Aegis seine Abfangdrohne während der zweitägigen Veranstaltung mit DomeCommand und demonstrierte so das Aufspüren, die Ortung und das koordinierte Abfangen in einer Wettkampfsituation.

Im Rahmen seiner Geschäftsentwicklungsaktivitäten hat Inturai kürzlich ein dreijähriges Master Services Agreement mit Brihaspathi Technologies Limited unterzeichnet, das nach eigenen Angaben über mehr als 2 Millionen in ganz Indien installierte Kameras verfügt. Die Vereinbarung bildet einen Rahmen für zukünftige Projekte, wobei die Umsätze von den einzelnen Projekten abhängen, die im Rahmen dieser Vereinbarung unterzeichnet werden. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an seinen anderen Sensorprojekten, die sich in unterschiedlichen Phasen der Erprobung und der kommerziellen Verhandlungen befinden.

Vancouver, British Columbia / 29. September 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass DomeCommand, die kürzlich vom Unternehmen erworbene Steuerungs- und Kontrollplattform für Drohnen, beim Singapore Defense Tech Hackathon 2026 (der „Hackathon“), der vom 25. bis 27. September 2026 in Singapur stattfand, in der Kategorie „Lord of the Rings“ für zweitägige Teamintegration den ersten und dritten Platz belegte. Die DomeCommand-Plattform ermöglicht es einem einzelnen Operator, mehrere Drohnen und Sensordaten zu koordinieren und bietet nach Priorität geordnete Reaktionsoptionen zur Freigabe durch den Menschen an. Das Unternehmen nahm gemeinsam mit Partnerteams an zwei gemeinsamen Beiträgen teil.

Der Hackathon wurde gemeinsam von NUS Enterprise, TUM Venture Labs und dem European Defense Tech Hub organisiert. Neben einem zweitägigen offenen Wettbewerb fand gleichzeitig ein dreimonatiger, nur auf Einladung zugänglicher erweiterter Wettbewerb statt. DomeCommand nahm am dreimonatigen Entwicklungsprogramm teil und trat anschließend in der abschließenden zweitägigen Integrationskategorie in gemeinsamen Beiträgen mit Partnerteams an.