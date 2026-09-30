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    Nuvoton stellt den KA85010UA vor, einen EIS-fähigen Batterieüberwachungs-IC der 6. Generation mit 26 Zellen

    KYOTO, Japan, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Nuvoton Technology Corporation Japan (im Folgenden „NTCJ") gab am 29. September bekannt, dass sie ab Januar 2027 Muster des KA85010UA, eines mit EIS-Funktionalität ausgestatteten 26-Zellen-Batterieüberwachungs-ICs, zur Verfügung stellen wird.

    Das firmeneigene Induktivitätsverfahren reduziert den Temperaturanstieg der Leiterplatte während EIS-Messungen im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um etwa 93 % und ermöglicht so die Diagnose von Batterieverschleiß, die Vorhersage der Lebensdauer sowie die frühzeitige Erkennung von Anzeichen für Zellabweichungen. NTCJ unterstützt zudem die Integration in Anwendungen durch die Bereitstellung von EIS-Analysealgorithmen.

    Hauptbild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI1fl_nk51DWnH.png 

    Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI2fl_QiCl1nS4.png 

    Neben den Funktionen zur Batterieüberwachung integriert dieses Produkt eine EIS-basierte Impedanzmessung in einem einzigen Chip. EIS ist ein Verfahren, bei dem ein Wechselstrom an eine Batterie angelegt wird und die Impedanz anhand der daraus resultierenden Spannungs- und Stromverläufe berechnet wird. Dadurch wird es möglich, EIS-Messungen innerhalb des Systems durchzuführen, ohne dass die bisher erforderlichen speziellen Messgeräte benötigt werden, was eine kontinuierliche Überwachung und Diagnose des internen Batteriezustands ermöglicht.

    Durch die quantitative Bewertung des internen Batteriezustands, der sich allein anhand herkömmlicher Spannungs-, Strom- und Temperaturmessungen nur schwer bestimmen lässt, kann das EIS den SOH und die Innentemperatur abschätzen, die Lebensdauer der Batterie vorhersagen und Anzeichen von Zellabweichungen frühzeitig erkennen, was zu einer verbesserten Batteriesicherheit in Fahrzeugen und Energiespeichersystemen beiträgt.

    Abbildung 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI3fl_ykSZBCV1.png 

    Dieses Produkt nutzt anstelle des herkömmlichen Widerstandsverfahrens das firmeneigene Induktivitätsverfahren, wodurch der Energieverlust deutlich reduziert wird. Unternehmensbewertungen bestätigten, dass sowohl der Leistungsverlust als auch der Temperaturanstieg der Leiterplatte im Vergleich zur herkömmlichen Widerstandsmethode um etwa 93 % reduziert werden konnten (Abbildungen 2 und 3).

    Diese Eigenschaften – geringer Stromverbrauch und geringe Wärmeentwicklung – erleichtern die Implementierung der EIS-Funktionalität in Fahrzeugbatterien und Energiespeichersystemen. Zudem ermöglichen sie eine stabile Erfassung von EIS-Messdaten während des Betriebs, des Ladevorgangs und im Ruhezustand, was zu einer fortschrittlichen Zustandsüberwachung und Diagnose der Batterie beiträgt.

    Abbildung 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI4fl_Dx245Ttn.png 

    Abbildung 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI5fl_Eq73rE80.png 

    Auf der Grundlage der bei der Verifizierung mit Automobilherstellern und Forschungseinrichtungen gewonnenen Fachkenntnisse im Bereich der EIS-Datenanalyse bietet NTCJ umfassende Unterstützung – von der Einrichtung der EIS-Messumgebung über die Implementierung von Schätz- und Anomalieerkennungsfunktionen bis hin zu deren Integration in Anwendungen (Abbildung 4).

    Diese Unterstützung ermöglicht es selbst Kunden, die erst mit der Nutzung von EIS-Funktionen beginnen, Batteriediagnosesysteme einfacher zu entwickeln und Entwicklungszyklen zu verkürzen.

    Abbildung 4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI6fl_m1fCt0nW.png 

    Weitere Informationen über das Produkt finden Sie hier: https://nuvoton.co.jp/semi-spt/apl/rd/?id=1100-0446 

    Offizielle Website: https://www.nuvoton.co.jp/en/ 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nuvoton-stellt-den-ka85010ua-vor-einen-eis-fahigen-batterieuberwachungs-ic-der-6-generation-mit-26-zellen-302894014.html






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    Nuvoton stellt den KA85010UA vor, einen EIS-fähigen Batterieüberwachungs-IC der 6. Generation mit 26 Zellen KYOTO, Japan, 30. September 2026 /PRNewswire/ - Die Nuvoton Technology Corporation Japan (im Folgenden „NTCJ") gab am 29. September bekannt, dass sie ab Januar 2027 Muster des KA85010UA, eines mit EIS-Funktionalität ausgestatteten …
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