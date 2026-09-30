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    Gerresheimer: Adjusted EBITDA springt in Q2 um über 50 % zum Vorquartal

    Gerresheimer legt im zweiten Quartal 2026 deutlich zu, steigert Marge und Ergebnis – trotz Gegenwinds in einzelnen Sparten und eines insgesamt schwächeren Vorjahresvergleichs.

    Gerresheimer: Adjusted EBITDA springt in Q2 um über 50 % zum Vorquartal
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • Im 2. Quartal 2026 stieg der Umsatz gegenüber Q1 um 55 Mio. Euro auf 578 Mio. Euro; das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 35 Mio. Euro auf 102 Mio. Euro – mehr als 50 % über dem Vorquartal.
    • Im Vergleich zum Vorjahresquartal lagen Umsatz und Adjusted EBITDA niedriger: Q2 2025 waren es 614 Mio. Euro Umsatz und 126 Mio. Euro Adjusted EBITDA. Die EBITDA-Marge verbesserte sich gegenüber Q1 um 5 Prozentpunkte auf 17,6 %.
    • Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Gerresheimer 1,10 Mrd. Euro Umsatz und 168 Mio. Euro Adjusted EBITDA; die Marge betrug 15,3 %.
    • Containment & Delivery Systems entwickelte sich positiv: Der Halbjahresumsatz stieg auf 604 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA auf 135 Mio. Euro, unterstützt durch stärkere Nachfrage nach Drug Delivery Devices.
    • Primary Injectable Solutions litt unter schwächerer Nachfrage nach Spritzensystemen und Injektionsfläschchen; Moulded Glass stabilisierte sich im zweiten Quartal, blieb im Halbjahr aber deutlich unter Vorjahr.
    • Gerresheimer erwartet ein stärkeres zweites Halbjahr und eine verbesserte Finanzlage. Der Centor-Verkauf soll kurzfristig abgeschlossen werden; der Vollzug des Verkaufs von Primary Packaging Plastics ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

    Der nächste wichtige Termin, Die Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse ist für September/Oktober vorgesehen., bei Gerresheimer ist am 30.09.2026.

    Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,59EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,74 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,32EUR das entspricht einem Plus von +2,55 % seit der Veröffentlichung.


    Gerresheimer

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