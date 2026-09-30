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    Aktien Asien

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    Japanische Aktien deutlich im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen erholen sich von vorherigen Verlusten
    • Japans Nikkei steigt dank Softbank und Bankwerten
    • Vor US-Daten bleiben Chinas Märkte eher verhalten
    Aktien Asien - Japanische Aktien deutlich im Plus
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch zugelegt und sich damit von den vorherigen Abgaben etwas erholt. Dabei ragten japanische Aktien mit vergleichsweise deutlichen Gewinnen hervor.

    Der Aktienmarkt Japans profitierte von den Gewinnen von Softbank - der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 66.753,72 Punkten 1,94 Prozent höher. Dabei waren auch Bankwerte gefragt.

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    Ansonsten herrschte ein abwartendes Geschäft vor neuen US-Daten. "Von besonderem Interesse ist zudem die PCE-Kernrate, das wichtigste Inflationsmaß für die US-Notenbank", merkten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg an.

    Der südkoreanische Kospi gab vor diesem Hintergrund mit 0,5 Prozent leicht nach. Auch die chinesischen Börsen präsentierten sich eher verhalten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,2 Prozent, der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen kletterte um 0,5 Prozent. Unter Druck standen Immobilienwerte. Ein Stützungsprogramm der Regierung für Hypotheken war leicht hinter den Erwartungen geblieben.

    Australische Aktien legten dagegen etwas stärker zu. Der S&P ASX 200 gewann 0,92 Prozent auf 8.789,30 Punkte./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SoftBank Group Aktie

    Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 36,40 auf Tradegate (30. September 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SoftBank Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SoftBank Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 11,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1800 %.





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