JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Deutschen Börse beim Kursziel von 345 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bei den Eschbornern lobte Analyst Enrico Bolzoni in seinem Branchenkommentar vom Dienstag das starke Ergebniswachstum und die klassenbeste Diversifikation sowie das Kurspotenzial durch höhere Zinsen und die deutsche Rentenreform./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 290,8EUR auf Tradegate (30. September 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 345

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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