JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Deutschen Börse beim Kursziel von 345 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bei den Eschbornern lobte Analyst Enrico Bolzoni in seinem Branchenkommentar vom Dienstag das starke Ergebniswachstum und die klassenbeste Diversifikation sowie das Kurspotenzial durch höhere Zinsen und die deutsche Rentenreform./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 290,8EUR auf Tradegate (30. September 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 345
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 345
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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