JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der London Stock Exchange beim Kursziel von 10600 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Enrico Bolzoni sieht bei der Deutschen Börse zwar unmittelbar mehr Potenzial, wie er am Dienstag in seinem Branchenkommentar schrieb. Die operative Entwicklung sei aber auch bei den Londonern stark. Zudem verdiene die gute Diversifikation mehr Aufmerksamkeit und die Bewertung sei reizvoll./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 96,02EUR auf Tradegate (30. September 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10600
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10600
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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