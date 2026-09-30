JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der London Stock Exchange beim Kursziel von 10600 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Enrico Bolzoni sieht bei der Deutschen Börse zwar unmittelbar mehr Potenzial, wie er am Dienstag in seinem Branchenkommentar schrieb. Die operative Entwicklung sei aber auch bei den Londonern stark. Zudem verdiene die gute Diversifikation mehr Aufmerksamkeit und die Bewertung sei reizvoll./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 96,02EUR auf Tradegate (30. September 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10600

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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