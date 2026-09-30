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    AKTIE IM FOKUS

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    Nervosität der BMW-Anleger wegen Kapitalmarkt-Aussagen legt sich

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW-Aktie erholt sich, macht Vortagesverluste wett
    • Anleger enttäuscht über BMW-Margenziel für 2028
    • BMW peilt für die 2030er acht bis zehn Prozent Marge an
    AKTIE IM FOKUS - Nervosität der BMW-Anleger wegen Kapitalmarkt-Aussagen legt sich
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Dienstag im Schlusshandel spürbare Nervosität der BMW -Anleger wegen Aussagen auf dem Kapitalmarkttag des Autobauer hat sich am Mittwoch weiter gelegt. Im frühen Handel stieg der Kurs auf Xetra zuletzt um 1,5 Prozent, womit die Vortagesverluste wett gemacht wurden.

    Am Dienstag war der Kurs gut eine Stunde vor dem Handelsschluss um fünf Prozent auf ein Tief seit 2020 abgesackt, hatte sich dann aber ein gutes Stück weit erholt. Händler sahen zunächst eine Enttäuschung darin, dass der Autobauer für 2028 mit einer Automarge zwischen 3 und 5 Prozent plane, da der Konsens in diesem Zeithorizont am oberen Ende der Spanne liege.

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    Der Kapitalmarkttag des Autobauers geht am Mittwoch weiter. Bernstein-Analyst Stephen Reitman sieht in den Ankündigungen der Münchner nun den "Beginn eines Heilungsprozesses". Von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent strebe der Autobauer dann in die frühen 2030er Jahren 8 bis 10 Prozent an. BMW wolle die Angebotsvielfalt reduzieren, Durchlaufzeiten verkürzten, Partnerschaften mit Zulieferern vertiefen und das Händlernetz in China "auf die richtige Größe bringen"./tih/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 55,26 auf Tradegate (30. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +25,54 %/+47,06 % bedeutet.





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