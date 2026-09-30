Nervosität der BMW-Anleger wegen Kapitalmarkt-Aussagen legt sich

Der Kapitalmarkttag des Autobauers geht am Mittwoch weiter. Bernstein-Analyst Stephen Reitman sieht in den Ankündigungen der Münchner nun den "Beginn eines Heilungsprozesses". Von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent strebe der Autobauer dann in die frühen 2030er Jahren 8 bis 10 Prozent an. BMW wolle die Angebotsvielfalt reduzieren, Durchlaufzeiten verkürzten, Partnerschaften mit Zulieferern vertiefen und das Händlernetz in China "auf die richtige Größe bringen"./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 55,26 auf Tradegate (30. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +25,54 %/+47,06 % bedeutet.