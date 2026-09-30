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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie bestätigt den positiven Trend - 30.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Evotec Aktie bisher um +4,46 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie bestätigt den positiven Trend - 30.09.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2026

    Mit einer Performance von +4,46 % konnte die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +4,64 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,1120. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Evotec trotz des heutigen Kurssprungs mit -39,90 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +7,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -45,47 % verloren.

    Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,36 %. Evotec entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,04 %
    1 Monat -11,00 %
    3 Monate -39,90 %
    1 Jahr -50,34 %
    Stand: 30.09.2026, 09:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kaum reagierende Evotec-Aktie nach einem Managementabgang, Kritik an Führung und fehlender Nachfolge sowie Zweifel an der strategischen Ausrichtung. Diskutiert werden der negativ bewertete Toulouse-Verkauf, mögliche Überkapazitäten durch Sandoz’ Ausbau in Lendava und die Frage, wie Evotec wieder auf Kurs kommen soll.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 540,05 Mio.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %.

    Evotec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evotec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evotec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Evotec

    +4,90 %
    +9,33 %
    -10,58 %
    -39,90 %
    -50,61 %
    -84,21 %
    -92,88 %
    -39,68 %
    -78,96 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Markt Bote
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