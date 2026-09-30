Siemens Healthineers: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Da der neuen von Siemens Healthineers präsentierten Strahlentherapie-Lösung Accela, die vom Unternehmen als Quantensprung in der Medizintechnik bezeichnet wird, hohes Potenzial zugetraut wird, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 57,40 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 42 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) konnte sich nach dem im Januar 2026 im Bereich von 47 Euro gestarteten Kursrutsch im Frühjahr im Bereich von 33 Euro stabilisieren. Nach der Veröffentlichung der guten Zahlen für das dritte Quartal konnte sich der Aktienkurs bis Mitte August wieder auf 40 Euro erholen, um danach wieder auf 37 Euro nachzugeben. Zuletzt wurde die Aktie bei 39,10 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000FE0DDD0, wurde beim Aktienkurs von 39,10 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 42 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,31 Euro (+72 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,235 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,135 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR58G59, wurde beim Aktienkurs von 39,10 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 42 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,57 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,197 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,197 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA9TTH7, wurde beim Aktienkurs von 39,10 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 42 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,78 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.