US-Truppen aus dem Irak abgezogen
Für Sie zusammengefasst
- US-Militär ist vollständig aus dem Irak abgezogen
- Damit enden umstrittene US-Militäreinsätze im Irak
- Ziele waren Husseins Sturz und der Kampf gegen den IS
Foto: Stringer - dpa
BAGDAD/WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär ist vollständig aus dem Irak abgezogen. Die letzten US-Soldaten hätten das Land verlassen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Damit endet eine Zeit von teils heftig umstrittenen US-Militäreinsätzen in dem Land im Nahen Osten, mit denen der frühere Machthaber Saddam Hussein gestürzt und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft wurde./jot/DP/mis
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Richard_Wagner schrieb 27.09.26, 02:47
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DT lehnt den iranischen Vertrag, über die Öffnung der Straße von Hormus ab.
Link zu Tagesschau.de
Richard_Wagner schrieb 24.09.26, 14:18
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In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.
Link zu AlJazeera...mit einer wichtigen Einschätzung..
Link zu einer topographischen Karte (Duck_Duck go)..
Mit dem Fall dieser Region wäre auch der Weg zur wichtigen Öl- und Gasregion in Aden möglich sowie
ein Schutzschild um die wichtige Merrenge Bab al Mandab.
Zur Info: in Aden befindet sich wahrscheinlich die mir einzigste Raffenerie des Yemens.
Damit wäre die wichtige Meerenge mehr als zuvor in der Kontolle der Hutis.
Ohne ausländische Hilfe wären die yeministischen Regierungstruppen offensichtlich hoffnuungslos überfordert.
Ich habe den Eindruck das sich das Geschehen von 2015 wiederholen wird.
Link zu Wikipedia.
Im Prizip ist die Meerenge von Bab al Mandab versicherungtstechnisch zwar möglich aber unbezahlbar aus kaufmänischer Sicht...
Damit wären wir auch beim Transport von Rohöl das die Marke von 26 US-$ je barrel erreicht hatt (USA-China)
Damit wäre ein Transport Europa- Asia günstiger was den Brent Preis hoch halten wird.
Torbocheck schrieb 24.09.26, 13:57
Hier stimmt irgendwie was nicht mit der Ölpreis Anzeige, woanders steht der Kurs bei 104,86 USD😃mitdiskutieren »
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