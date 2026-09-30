Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 30.09. - TecDAX stark +0,61 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.560,94 PKT und steigt um +0,48 %.
Top-Werte: Fresenius +2,24 %, MTU Aero Engines +1,99 %, Zalando +1,88 %
Flop-Werte: Commerzbank -0,86 %, SAP -0,66 %, Allianz -0,45 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.093,65 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +2,71 %, Nordex +2,34 %, Lanxess +2,04 %
Flop-Werte: IONOS Group -3,17 %, Porsche Holding SE -0,96 %, Nemetschek -0,77 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.034,22 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: Evotec +4,93 %, SILTRONIC AG +2,71 %, Nordex +2,34 %
Flop-Werte: IONOS Group -3,17 %, Verbio -1,09 %, Nemetschek -0,77 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.357,45 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +1,54 %, SAFRAN +1,31 %, Deutsche Boerse +1,25 %
Flop-Werte: TotalEnergies -2,51 %, AXA -1,90 %, ENGIE -1,25 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:24) bei 6.959,17 PKT und steigt um +0,21 %.
Top-Werte: DO & CO +1,70 %, voestalpine +1,70 %, EVN +1,57 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,81 %, OMV -0,53 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.014,36 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,67 %, Sandoz Group +1,41 %, Holcim +1,31 %
Flop-Werte: ABB -0,77 %, Zurich Insurance Group -0,35 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.313,69 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,00 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,62 %, Securitas Shs(B) +1,48 %
Flop-Werte: ABB -0,77 %, Telia Company +0,05 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.900,00 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,70 %, Coca-Cola HBC +1,87 %, Public Power +1,83 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,81 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,74 %, Viohalco -0,68 %
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