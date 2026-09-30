Wenn der Uranbedarf steigt: Warum das Athabasca Basin wieder in den Fokus rückt

30.09.26 – Der Uransektor reicht heute von milliardenschweren Produzenten bis zu Entwicklern und frühen Explorern. Cameco, NexGen Energy, Denison Mines, Uranium Energy und Energy Fuels zeigen, wie unterschiedlich der Kapitalmarkt Uranunternehmen je nach Entwicklungsstand einordnet. Radiant Uranium steht dagegen noch am Anfang: Das Unternehmen baut ein Uranportfolio in Saskatchewan auf und verbindet Akquisitionen mit der geplanten systematischen Exploration seiner Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Benchmarks im Uransektor: vom Produzenten bis zum Entwicklungs- und Explorationscase

Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017) gehört zu den international bekanntesten Uranproduzenten und ist mit seinen kanadischen Aktivitäten ein zentraler Referenzwert für Saskatchewan.

NexGen Energy Ltd. (ISIN: CA65340P1062, WKN: A1WZPW) steht mit seinem großen Entwicklungsprojekt im Athabasca Basin für die fortgeschrittene Projektentwicklung in einer der weltweit wichtigsten Uranregionen.

Denison Mines Corp. (ISIN: CA2483561072, WKN: A0LFYS) ist ebenfalls stark im Athabasca Basin verankert und verbindet Projektentwicklung mit einem breiteren Uranportfolio.

Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR) steht für einen breit aufgestellten nordamerikanischen Uranansatz mit Produktion, Entwicklung und Akquisitionen.

Energy Fuels Inc. (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757) ist ein weiterer etablierter nordamerikanischer Uranwert mit bestehender Infrastruktur und Aktivitäten im nuklearen Brennstoffsektor.

Radiant Uranium Corp. (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) befindet sich dagegen in einem wesentlich früheren Stadium. Das Unternehmen besitzt derzeit keine veröffentlichte aktuelle Mineralressource auf seinen Uranprojekten. Der Vergleich ist deshalb bewusst kein Gleichsetzen der Unternehmen. Er zeigt vielmehr die Wertschöpfungskette, in der sich Radiant positionieren will: vom Erwerb aussichtsreicher Uranprojekte über Exploration und Ressourcendefinition bis zu möglichen späteren Entwicklungsschritten.

Kernenergie wächst – und damit der langfristige Uranbedarf

Die fundamentale Ausgangslage des Uranmarktes hat sich verändert. Kernenergie wird wieder stärker als Bestandteil von Energieversorgung, Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung diskutiert. Nach dem World Nuclear Fuel Report 2025 der World Nuclear Association lag die globale Kernkraftkapazität im Juni 2025 bei rund 398 GWe. Im Referenzszenario werden für 2040 rund 746 GWe erwartet.

Entsprechend steigt der Brennstoffbedarf. Die World Nuclear Association schätzt den globalen Uranbedarf der Reaktoren für 2025 auf rund 68.920 Tonnen Uran. Im Referenzszenario soll dieser Wert bis 2040 auf etwas mehr als 150.000 Tonnen steigen. Im oberen Szenario wären es mehr als 204.000 Tonnen. Gleichzeitig weist der Verband darauf hin, dass grundsätzlich ausreichende Uranressourcen vorhanden sind, diese aber rechtzeitig erschlossen und in Produktion gebracht werden müssen.

Ein höherer Uranpreis allein schafft keine neue Mine. Zwischen einer geologischen Zielzone und kommerzieller Produktion liegen Exploration, Ressourcendefinition, technische Studien, Genehmigungen, Finanzierung, Bau und Inbetriebnahme. Neue Primärproduktion benötigt deshalb Jahre.

Athabasca Basin: Qualität des Reviers ersetzt nicht die Exploration

Kanadas Athabasca Basin gehört zu den international bekanntesten Uranregionen. Unternehmen wie Cameco, NexGen Energy und Denison Mines haben dazu beigetragen, das Gebiet auf den Radarschirm internationaler Uraninvestoren zu setzen. Für einen Frühphasenexplorer ist die Lage in einem etablierten Uranrevier jedoch nur der Ausgangspunkt. Entscheidend bleibt, ob eigene Zielzonen durch moderne Exploration und Bohrungen bestätigt werden.

Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) fokussiert sich nach seiner strategischen Neuausrichtung vollständig auf Uran. Am 5. August 2026 wurde Kirkstone Metals Corp. in Radiant Uranium Corp. umbenannt. Gleichzeitig wechselte das Unternehmen von der TSX Venture Exchange an die Canadian Securities Exchange. Im Corporate Update vom 24. September erklärte das Management, die Akquisitionsstrategie mit der systematischen Exploration des bestehenden Athabasca-Portfolios verbinden zu wollen.

Cross Lake: historische 371.038 Pfund U3O8 – aber noch keine aktuelle Ressource

Am 22. September 2026 meldete Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) die Vereinbarung zum Erwerb des 2.048 Hektar großen Cross-Lake-Uranprojekts südwestlich der Key-Lake-Mine in Saskatchewan. Das Projekt umfasst drei bekannte Uranvorkommen – Narrows, Portage und Cross – entlang eines rund 2,4 Kilometer langen nordostgerichteten strukturellen Trends.

Besondere Aufmerksamkeit erhält die Narrows Zone. Historische Arbeiten beschrieben dort Mineralisierung über eine wahre Mächtigkeit von ungefähr 11 bis 15,8 Metern; historische Bohrungen testeten die Zone bis in etwa 75 Meter Tiefe. Aus diesen Arbeiten stammt eine historische Schätzung aus dem Jahr 1979 von 371.038 Pfund U3O8 bei einem durchschnittlichen Gehalt von 1,2435 Pfund pro Tonne bis 75 Meter Tiefe.

Diese Zahl muss klar eingeordnet werden: Die historische Schätzung ist keine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve. Radiant weist selbst darauf hin, dass unter anderem Twin- und Infill-Bohrungen erforderlich wären, um die historische Schätzung in Richtung einer aktuellen Mineralressource weiterzuentwickeln. Für Anleger ist daher nicht die historische Pfundzahl allein entscheidend, sondern ob moderne Arbeiten Geometrie, Kontinuität und Gehalte bestätigen können.

Key Lake Road: bis zu 30 Bohrlöcher im Genehmigungsprozess

Das Key-Lake-Road-Projekt umfasst nach Unternehmensangaben rund 5.521 Hektar und liegt etwa 90 Kilometer südlich des Key-Lake-Minen- und Mühlenkomplexes. Die Provinzstraße Highway 914 durchquert das Projekt und schafft direkten ganzjährigen Straßenzugang.

Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) verweist auf historische und frühere Explorationsergebnisse, darunter einen oberflächennahen Abschnitt von 1,9 % U3O8 über 0,29 Meter in der Highway Zone sowie Ergebnisse aus dem DD-Zone-Programm 2023. Historische Ergebnisse sind jedoch nicht automatisch mit einer aktuellen Ressource gleichzusetzen und müssen im Kontext moderner Exploration bestätigt werden.

Für die DD Zone befindet sich ein Programm im Genehmigungsprozess, das bis zu 6,2 Kilometer Line Cutting für eine Induced-Polarization-Untersuchung sowie bis zu 30 Bohrlöcher vorsieht. Die Arbeiten unterliegen weiterhin den erforderlichen Genehmigungen, Konsultationen und der endgültigen Explorationsplanung.

Gorilla Lake: geophysikalische Ziele und bis zu 7.000 Meter geplante Bohrungen

Beim Gorilla-Lake-Projekt setzt Radiant auf eine Kombination aus historischen Hinweisen und moderner Geophysik. Eine 2024 durchgeführte Heli-TEM-Untersuchung identifizierte nach Unternehmensangaben mehrere potenzielle strukturelle Trends, während große Teile des Projektgebiets bislang vergleichsweise wenig untersucht wurden.

Als nächste Schritte nennt das Unternehmen eine airborne TDEM-Untersuchung mit anschließender Geländeüberprüfung. Parallel wird die Genehmigung für bis zu 7.000 Meter Diamantbohrungen vorbereitet. Auch dieses Programm ist noch nicht als durchgeführt zu verstehen; Umfang und Umsetzung hängen unter anderem von Genehmigungen, Konsultationen und der finalen Explorationsplanung ab.

Akquisitionen als zweite Säule der Strategie

Das Corporate Update vom 24. September ist für die Einordnung der neuen Radiant-Strategie besonders relevant. Das Management beschreibt ausdrücklich zwei parallele Säulen: die Weiterentwicklung der bestehenden Projekte und die Prüfung zusätzlicher Akquisitionsmöglichkeiten. Die jüngste Cross-Lake-Transaktion soll demnach nicht zwingend das Ende des Portfolioaufbaus markieren.

Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) erklärte, weitere Akquisitionsmöglichkeiten zu evaluieren, die das Uranportfolio stärken könnten. Das ist eine Unternehmensstrategie und keine Zusage, dass weitere Transaktionen tatsächlich abgeschlossen werden. Für einen kleinen Explorer kann eine erfolgreiche Akquisition zusätzliche Projektoptionen schaffen; sie kann zugleich Finanzierungsbedarf und mögliche Verwässerung erhöhen.

Management und technische Kontrolle

Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) wird von CEO, President und Director Clive Massey geführt. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben des Corporate Updates wurden von Tim Henneberry, P.Geo., Director des Unternehmens und Qualified Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Für einen Explorer ist diese technische Kontrolle wichtig, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit zukünftiger Feldarbeit, Bohrungen und technischer Nachweise.

Von Cameco bis Denison: Wo Radiant in der Wertschöpfungskette steht

Die Vergleichsgruppe macht den Entwicklungsunterschied sichtbar. Bei Cameco (WKN: 882017) stehen Produktion, Reserven, langfristige Lieferverträge und operative Kennzahlen im Vordergrund. NexGen Energy (WKN: A1WZPW) und Denison Mines (WKN: A0LFYS) werden wesentlich stärker über fortgeschrittene Projektentwicklung, Ressourcen, technische Studien und Genehmigungsfortschritte eingeordnet. Uranium Energy (WKN: A0JDRR) und Energy Fuels (WKN: A1W757) verfügen ebenfalls über wesentlich weiter entwickelte Geschäfts- und Assetplattformen.

Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) steht deutlich früher. Das Unternehmen muss zunächst zeigen, dass historische Hinweise, geophysikalische Ziele und bekannte Mineralisierung durch moderne Exploration bestätigt und technisch weiterentwickelt werden können. Deshalb wäre ein einfacher Vergleich von Marktkapitalisierungen oder historischen Pfundangaben irreführend. Für die nächste Entwicklungsstufe zählen vor allem Genehmigungen, tatsächlich durchgeführte Programme und belastbare Bohrergebnisse.

Der Hebel – und das Risiko

Der mögliche Hebel eines frühen Uranexplorers entsteht vor allem dann, wenn Exploration aus geologischen Hinweisen belastbare Entdeckungen oder eine definierbare Ressource entwickelt. Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) verfügt nach der Cross-Lake-Transaktion über mehrere Projektansätze und hat für Key Lake Road und Gorilla Lake konkrete nächste technische Schritte beschrieben. Zusätzlicher Nachrichtenfluss könnte aus Genehmigungsfortschritten, Explorationsprogrammen, Bohrergebnissen oder weiteren Akquisitionen entstehen.

Dem stehen erhebliche Risiken gegenüber. Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) besitzt derzeit keine veröffentlichte aktuelle Mineralressource auf seinen Uranprojekten. Historische Schätzungen und historische Bohrergebnisse können sich bei moderner Überprüfung als nicht reproduzierbar oder wirtschaftlich unzureichend erweisen. Genehmigungen können sich verzögern, Bohrungen können schwache oder nicht zusammenhängende Mineralisierung liefern, und weitere Exploration sowie Akquisitionen benötigen Kapital. Für kleine Explorationsgesellschaften kann die Finanzierung zudem zu Verwässerung bestehender Aktionäre führen.

Fazit: Vom Portfolioaufbau zur technischen Bewährungsprobe

Radiant Uranium (ISIN: CA75026P1062, WKN: A3DPNW) hat sich 2026 klarer positioniert: neuer Name, vollständiger Uranfokus, ein Portfolio in Saskatchewan, die neue Cross-Lake-Transaktion und öffentlich kommunizierte Pläne für weitere Exploration und mögliche Akquisitionen. Damit entsteht ein früher Uran-Explorationscase in einem Markt, dessen langfristiger Brennstoffbedarf nach den Szenarien der World Nuclear Association deutlich steigen könnte.

Die bekannten Uranwerte Cameco, NexGen Energy, Denison Mines, Uranium Energy und Energy Fuels zeigen, wie breit der Kapitalmarkt den Sektor bereits abbildet. Radiant befindet sich jedoch mehrere Entwicklungsstufen davor. Genau deshalb werden die nächsten technischen Meilensteine entscheidend: Genehmigungen, Feldprogramme und vor allem Bohrdaten müssen zeigen, ob aus dem Portfolio belastbare Uranassets entstehen können. Der Uranmarkt liefert den makroökonomischen Hintergrund. Für Radiant entscheidet letztlich die Geologie – und die Fähigkeit, die geplante Strategie zu finanzieren und umzusetzen.

Weitere Informationen:

Unternehmensinformationen und aktuelle Meldungen finden Sie unter:

https://radianturanium.com/

AktieGo:

https://aktiego.com/

Video:

Radiant Uranium: Exploring the World’s Richest Uranium District

https://www.youtube.com/watch?v=ew9fIPM5kjI

AktieGo Feature-Artikel:

Three Projects, One Basin: Inside Radiant Uranium’s Athabasca Strategy

https://aktiego.com/feature-article/three-projects-one-basin-inside-ra ...

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Quellen und Faktenkontrolle

Radiant Uranium Corp., Corporate Update, 24.09.2026

https://radianturanium.com/20260924-radiant-uranium-provides-corporate ...

Radiant Uranium Corp., Cross Lake Acquisition, 22.09.2026

https://radianturanium.com/20260922-radiant-uranium-acquires-initial-3 ...

Radiant Uranium Corp., Projektseiten Cross Lake, Key Lake Road und Gorilla Lake

https://radianturanium.com/cross-lake

https://radianturanium.com/key-lake-road

https://radianturanium.com/gorilla-lake

World Nuclear Association, World Nuclear Fuel Report 2025

https://world-nuclear.org/our-association/publications/global-trends-r ...

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