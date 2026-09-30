30.09.26 – Der Silbersektor reicht heute von milliardenschweren Produzenten bis zu hoch bewerteten Entwicklern und Explorern. First Majestic Silver, Aya Gold & Silver, Vizsla Silver, Dolly Varden Silver und Blackrock Silver zeigen, wie unterschiedlich der Kapitalmarkt Silberunternehmen je nach Entwicklungsstand einordnet. Silver Pony Resources steht dagegen noch dort, wo bei Explorationsunternehmen der größte geologische Hebel entstehen kann: vor einer möglichen Entdeckung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Benchmarks im Silbersektor: vom Produzenten bis zum Discovery-Case

First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ) gehört zu den international bekanntesten börsennotierten Silberproduzenten.

Aya Gold & Silver (ISIN: CA05466C1095, WKN: A2QAQY) steht für einen wachsenden Produzenten.

Vizsla Silver (ISIN: CA92859G6085, WKN: A40EG3) entwickelt mit Panuco in Mexiko ein fortgeschrittenes hochgradiges Silber-Gold-Projekt.

Dolly Varden Silver (ISIN: CA2568277834, WKN: A415A0) ist als British-Columbia-Silberunternehmen ein besonders naheliegender Referenzwert.

Blackrock Silver (ISIN: CA09261Q1072, WKN: A2QQ2S) wiederum steht für den Übergang von früher Exploration zu einer deutlich breiteren modernen Datenbasis. Alle genannten Aktien sind für deutsche Anleger über deutsche Handelsplätze bzw. in Euro handelbar.

Silver Pony Resources (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) steht dagegen noch dort, wo bei Explorationsunternehmen der größte geologische Hebel entstehen kann: vor der angekündigten Bohrergebnisse.

Der Vergleich ist bewusst kein Gleichsetzen der Unternehmen. First Majestic und Aya verfügen über Produktion; Vizsla, Dolly Varden und Blackrock befinden sich in wesentlich fortgeschritteneren Projektphasen. Silver Pony (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) besitzt derzeit keine veröffentlichte Mineralressource. Genau deshalb hängt eine mögliche Neubewertung vor allem davon ab, ob die laufende Exploration historische Hinweise und neue Zielmodelle durch belastbare Bohrergebnisse bestätigen kann.

Silber ist wieder ein strategisches Thema

Silber hat 2026 eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich ein Rohstoffmarkt verändern kann. Nach dem starken Anstieg des Vorjahres erreichte das Metall im Januar neue Rekordstände und blieb danach ausgesprochen volatil. Am 24. September 2026 lag der Spotpreis laut Kitco am Vormittag bei rund 63,55 US-Dollar je Feinunze.

Der World Silver Survey 2026 beschreibt 2026 als das sechste Jahr eines anhaltenden Marktdefizits. Gleichzeitig bleibt Silber ein Zwitter: monetäres Edelmetall auf der einen, industrieller Rohstoff für Elektronik, Energieinfrastruktur, Fahrzeuge, Rechenzentren und weitere Anwendungen auf der anderen Seite.

Nicht jede Nachfragekomponente wächst. In der Photovoltaik führen hohe Preise zu Einsparungen und Substitution; Recycling reagiert ebenfalls. Doch neue Primärminen lassen sich nicht kurzfristig hochfahren.

Neue Minen brauchen Zeit – neue Entdeckungen noch mehr

Zwischen einer geologischen Anomalie und einer produzierenden Mine liegen Exploration, Ressourcendefinition, Metallurgie, Genehmigungen, Finanzierung und Bau. Der Engpass beginnt deshalb sehr früh: Es müssen überhaupt Lagerstätten gefunden werden, die Größe, Gehalt, Geometrie und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für eine spätere Entwicklung besitzen.

Historische Bergbauregionen erhalten in solchen Phasen neue Aufmerksamkeit. Alte Stollen, Gräben und Halden können Hinweise liefern, während moderne Exploration Strukturen testet, die früher nicht systematisch untersucht wurden. Historische Gehalte sind aber kein Ersatz für eine moderne Ressource.

British Columbia: Alter Bergbaudistrikt, neuer Explorationscase

Silver Pony Resources Corp. (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) kontrolliert nach eigenen Angaben 100 % an einem zusammenhängenden Landpaket von rund 37.000 Hektar im Lardeau Mining District. Das Projekt umfasst 48 bekannte Prospects auf 11 mineralisierten Trends und rund 60 Kilometer kumulierte mineralisierte Streichlänge.

Die Größenordnung des Landpakets ist nicht mit einer nachgewiesenen Lagerstätte gleichzusetzen. Silver Pony befindet sich in einem frühen Explorationsstadium und hat für das Projekt keine veröffentlichte Mineralressource. Der Case hängt davon ab, ob aus historischen und neuen Hinweisen ein zusammenhängendes, bohrtechnisch belegbares Mineralsystem entwickelt werden kann.

Was historische Oberflächen-Gesteinsproben zeigen – und was nicht

Das Unternehmen verweist auf historische Oberflächenproben von bis zu 12.147 g/t Silber und mehr als 60 g/t Gold. Solche Zahlen müssen korrekt eingeordnet werden: Selektive Grab- oder Float-Proben sind nicht repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Mächtigkeiten oder eine Ressource. Beim 12.147-g/t-Silberwert am Old-Gold-Ziel handelt es sich laut technischer Offenlegung um eine selektive Probe von transportiertem Float und nicht um anstehendes Gestein.

Genau deshalb ist das Bohrprogramm wichtiger als die historischen Spitzenwerte. Es soll zeigen, wie die Mineralisierung räumlich organisiert ist, ob sie sich in der Tiefe fortsetzt und welche Gehalte die tatsächlich durchbohrten Strukturen tragen.

413 Feldstationen, 306 Strukturmessungen und 47 Gesteinsproben

Im Update vom 13. August meldete Silver Pony (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) 413 dokumentierte Feldstationen, 306 Strukturmessungen und 47 Gesteinsproben. Zusätzlich wurde mit Olga Ankindinova, Ph.D., P.Geo., von SubSurface Intelligence Consulting Group strukturelle Spezialexpertise hinzugezogen.

Bei karbonatgebundenen Ersatzsystemen und strukturell kontrollierter Mineralisierung ist die räumliche Geometrie von Kontakten, Falten, Störungen und möglichen Feeder-Strukturen entscheidend. Diese Arbeit soll die Platzierung künftiger Bohrungen verbessern.

Von Black Warrior und Old Gold zum Revelstoke Trend

Die ersten Bohrungen der Saison testeten unter anderem Black Warrior und Old Gold. Danach verlagerte sich der Bohrer zum Revelstoke Trend. Dort meldete Silver Pony (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) am 27. August, dass die ersten drei jemals auf diesem Trend gebohrten Löcher – SP-26-005, SP-26-006 und SP-26-007 – Galenit-Pyrit-Aderbrekzien durchschnitten hätten. Das ist eine geologische Beobachtung, keine Aussage über den Silbergehalt des Bohrkerns. Das Unternehmen warnte selbst davor, vor Eingang der Laborergebnisse Rückschlüsse auf Gehalte zu ziehen.

Eine Grabprobe rund 40 Meter vom Bohrpad lieferte laut Meldung 442 g/t Silber bei mehr als 15 % Blei; weitere selektive massive Galenitproben aus dem nordwestlichen Trend erreichten bis zu 1.610 g/t Silber. Auch hier gilt: Grabproben sind selektiv und nicht automatisch repräsentativ.

Der nächste Prüfstein: Laborergebnisse

Für einen Explorer ist der Übergang von sichtbarer Mineralisierung zu belastbaren Assays entscheidend. Silver Pony (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) hat für die Revelstoke-Bohrungen Laborergebnisse angekündigt. Diese Ergebnisse können zeigen, ob die im Kern beobachteten sulfidischen Strukturen tatsächlich relevante Metallgehalte tragen.

Der ursprünglich kommunizierte Plan sah 2026 rund 5.000 Meter Bohrungen über zwei Hauptzonen und mehrere Subzonen bis September/Oktober vor, wetterabhängig. Die 5.000 Meter sind ein Unternehmensplan, keine bereits absolvierte Meterzahl.

Management und Kapitalstruktur

Silver Pony (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) wird von CEO und President Morgan Good geführt. Chris Furey ist VP Exploration und wird vom Unternehmen als Explorationsgeologe mit mehr als 13 Jahren Erfahrung und früherer Tätigkeit bei Teck Resources beschrieben. Jeremy Hanson, P.Geo., ist Director und Qualified Person.

Mit Stand 24. Juli 2026 weist die Investorenseite rund 77,14 Millionen ausstehende Aktien, 22,18 Millionen Warrants und rund 0,37 Millionen Optionen aus; vollständig verwässert rund 99,68 Millionen Aktien. Das Unternehmen meldete eine abgeschlossene Finanzierung über 4,25 Millionen CAD zu 0,20 CAD je Einheit.

Von First Majestic bis Dolly Varden: Wo PONY in der Wertschöpfungskette steht

Die Vergleichsgruppe macht vor allem eines sichtbar: Im Silbersektor verändert sich die Bewertungsgrundlage mit jedem Schritt der technischen De-Risking-Arbeit. Bei First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ) und Aya Gold & Silver (WKN: A2QAQY) stehen Produktion, operative Kennzahlen und Reserven im Vordergrund. Bei Vizsla Silver (WKN: A40EG3), Dolly Varden Silver (WKN: A415A0) und Blackrock Silver (WKN: A2QQ2S) spielen umfangreiche moderne Bohrdaten, Ressourcenentwicklung und technische Studien eine deutlich größere Rolle als bei einem Frühphasenexplorer.

Silver Pony (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) steht deutlich früher. Das Unternehmen muss zunächst zeigen, dass die zahlreichen historischen und neuen Hinweise in relevante, zusammenhängende Bohrabschnitte übersetzt werden können. Gerade deshalb sind die kommenden Assays für die weitere Einordnung wichtiger als ein einfacher Vergleich von Marktkapitalisierungen oder Projektflächen.

Der Hebel – und das Risiko

Der Reiz eines frühen Explorers liegt in der möglichen Neubewertung bei einer Entdeckung. Ein großes Landpaket, historische Hochgradproben, neue Oberflächenresultate und erstmals gebohrte Zieltrends können Nachrichtenfluss erzeugen. Sie garantieren aber keine wirtschaftliche Lagerstätte.

Bohrungen können niedrige oder nicht zusammenhängende Gehalte liefern; selektive Oberflächenproben können ein zu positives Bild erzeugen; zusätzliche Exploration benötigt Kapital; und selbst eine Entdeckung wäre noch viele Entwicklungsschritte von einer Mine entfernt.

Für die Einordnung dieses Beitrags ist außerdem wichtig: Silver Pony (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) gab am 15. September 2026 eine bezahlte Kommunikationsvereinbarung mit Bai Media Group Ltd., dem Betreiber von AktieGo, bekannt. Ein veröffentlichter Sonderbeitrag muss diese Vergütungsbeziehung entsprechend den anwendbaren Offenlegungspflichten klar kenntlich machen.

Fazit: Jetzt müssen die Bohrkerne sprechen

Silver Pony (ISIN: CA82809U1049 WKN: A42F8L) besitzt mehrere Zutaten eines frühen Explorationscases: ein großes konsolidiertes Landpaket in einem historischen Bergbaudistrikt, zahlreiche bekannte Prospects, dokumentierte Hochgradproben, neue Feldarbeit und Bohrungen auf Zielzonen, die teilweise erstmals getestet werden.

Die nächste Stufe der Story hängt jedoch an den Bohr– und Laborergebnissen und daran, ob sich Mineralisierung in relevanter Mächtigkeit und Kontinuität im Bohrkern bestätigt. Der Silbermarkt liefert 2026 einen starken makroökonomischen Hintergrund. Für PONY entscheidet die Geologie. Genau darin liegen Chance und Risiko.

Weitere Informationen:

Unternehmensinformationen und aktuelle Meldungen finden Sie unter:

https://silverponyresources.com/

AktieGo:

https://aktiego.com/

Video:

Silver Pony Resources - Untapped Silver, Drill Results Pending - The Alpha Series

https://www.youtube.com/watch?v=x9V9dN4YI2c

AktieGo Feature-Artikel:

Silver Pony Resources: Modern District-Scale Exploration in British Columbia’s Historic Silver Belt

https://aktiego.com/feature-article/silver-pony-resources-modern-distr ...

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Quellen und Faktenkontrolle

Silver Pony Resources Corp., Unternehmenswebsite und Projektinformationen

https://silverponyresources.com/

Silver Pony Resources Corp., Exploration Update, 13.08.2026

https://news.silverponyresources.com/silver-pony-announces-further-exp ...

Silver Pony Resources Corp., Revelstoke Trend Update, 27.08.2026

https://news.silverponyresources.com/silver-pony-intersects-galena-pyr ...

Silver Institute, World Silver Survey 2026

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2026/04/World-Silver-Su ...

Silver Institute, Silver Market Outlook 2026

https://silverinstitute.org/global-silver-investment-to-remain-strong- ...

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