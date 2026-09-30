Copper One Resources schließt nicht vermitteltes Angebot von Special Warrants in Höhe von 7,9 Mio. $ ab

VANCOUVER, BC / 29. September 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) („Copper One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 20. August 2026 eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 12.383.000 Non-Flow-through-Special Warrants des Unternehmens (jeweils ein „NFT-Special Warrant“) zu einem Kaufpreis von 0,40 $ pro NFT-Special Warrant und 7.506.750 Flow-through-Special Warrants des Unternehmens (jeweils ein „FT-Special Warrant“ und zusammen mit den NFT-Special Warrants die „Special Warrants“) zu einem Kaufpreis von 0,40 $ pro FT-Special Warrant für Bruttoerlöse in Höhe von insgesamt 7.955.900 $ (das „Angebot“) abgeschlossen hat.

Jeder Special Warrant wird ohne zusätzliche Gegenleistung an dem früheren der folgenden Daten automatisch in eine Einheit des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) umgewandelt: (i) dem Datum, das drei Geschäftstage nach jenem Datum liegt, an dem das Unternehmen bei den Wertpapierkommissionen einen Prospektnachtrag zu einem Basisprospekt in Kurzform einreicht, der den Vertrieb der den Special Warrants zugrunde liegenden Einheiten qualifiziert (der „Prospektnachtrag“), und (ii) dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss des Angebots liegt.

Jeder FT-Special Warrant gilt als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne von Absatz 66(15) des Income Tax Act (Kanada). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“), die auf Non-Flow-Through-Basis ausgegeben wird, und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“), wobei jeder Warrant innerhalb von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ in eine zusätzliche Aktie ausgeübt werden kann. Die Warrants unterliegen einem vorzeitigen Verfall, wenn der Handelskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) oder einem anderen Markt, an dem die Aktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden, an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,25 $ erreicht oder übersteigt. In diesem Fall kann dem Inhaber des Warrants nach Ermessen des Unternehmens per Pressemitteilung mitgeteilt werden, dass die Warrants 30 Tage nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung verfallen. Die Warrants können von ihren Inhabern während des Zeitraums von 30 Tagen zwischen der Benachrichtigung und dem Verfall der Warrants ausgeübt werden.