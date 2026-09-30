DF Deutsche Forfait: Halbjahresbericht 2026 jetzt veröffentlicht
Trotz rückläufigem Geschäftsvolumen präsentiert die DF Deutsche Forfait AG im Halbjahresbericht 2026 ein steigendes Rohergebnis und bestätigt ihren vorsichtig optimistischen Ausblick.
Foto: adobe.stock.com
- Die DF Deutsche Forfait AG hat am 30. September 2026 ihren Halbjahresbericht für 2026 veröffentlicht; die Abschlussprüfer erteilten einen Bericht über die prüferische Durchsicht.
- Das Geschäftsvolumen im Segment Trade Finance sank im ersten Halbjahr auf 108,0 Mio. Euro, nach 118,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Trotz des geringeren Volumens stieg das Rohergebnis um rund 3,4 % auf 6,0 Mio. Euro.
- Das Ergebnis vor Steuern betrug 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro); das Konzernergebnis lag bei 0,2 Mio. Euro beziehungsweise 0,01 Euro je Aktie.
- Zum 30. Juni verfügte die DF AG über 16,5 Mio. Euro an liquiden Mitteln sowie weitere kurzfristige Vermögenswerte von 19,6 Mio. Euro.
- Für 2026 erwartet der Vorstand ein leicht rückläufiges Geschäftsvolumen, rund 10 % mehr Rohergebnis und ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei DF Deutsche Forfait ist am 30.09.2026.
Der Kurs von DF Deutsche Forfait lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,87 % im
Plus.
+4,47 %
-7,76 %
+16,30 %
-1,23 %
+6,29 %
-26,38 %
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