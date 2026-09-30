DroneShield Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 30.09.2026

Die DroneShield Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,81 % auf 1,0435€. Damit gewinnt die Aktie +0,0573 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +0,31 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,0435€, mit einem Plus von +5,81 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten Verluste von -27,49 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,55 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Minus von -44,44 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,37 % 1 Monat -4,55 % 3 Monate -27,49 % 1 Jahr -59,30 %

? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.09.2026, 10:16 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung von DroneShield: Nach einem starken Anstieg bis rund 1,76–1,80 AUD fiel der Kurs teils auf 1,69 AUD zurück; Unterstützungen werden bei etwa 1,60 AUD bzw. 1 Euro gesehen. Diskutiert werden Shortdruck, höhere Umsätze und ein möglicher Boden. Fundamental steht ein US-Beschaffungsrahmen von bis zu 500 Mio. USD über drei Jahre im Fokus, dessen tatsächliche Abrufe noch offen sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 965,59 Mio. € wert.

DroneShield sichert sich Zugang zu einem US-Vertragsrahmen über bis zu 500 Millionen US-Dollar. Die Aktie springt an – doch zwischen Maximalvolumen und echtem Umsatz liegt eine entscheidende Lücke.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von DroneShield?

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,93 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,27 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -2,45 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,30 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der DroneShield Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur DroneShield Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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