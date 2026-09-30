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    Besonders beachtet!

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    DroneShield Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 30.09.2026

    Am 30.09.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um +5,81 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 30.09.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2026

    Die DroneShield Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,81 % auf 1,0435. Damit gewinnt die Aktie +0,0573  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +0,31 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,0435, mit einem Plus von +5,81 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten Verluste von -27,49 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,55 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Minus von -44,44 %.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,37 %
    1 Monat -4,55 %
    3 Monate -27,49 %
    1 Jahr -59,30 %
    Stand: 30.09.2026, 10:16 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung von DroneShield: Nach einem starken Anstieg bis rund 1,76–1,80 AUD fiel der Kurs teils auf 1,69 AUD zurück; Unterstützungen werden bei etwa 1,60 AUD bzw. 1 Euro gesehen. Diskutiert werden Shortdruck, höhere Umsätze und ein möglicher Boden. Fundamental steht ein US-Beschaffungsrahmen von bis zu 500 Mio. USD über drei Jahre im Fokus, dessen tatsächliche Abrufe noch offen sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 965,59 Mio. € wert.

    500-Mio.-Mega-Deal bei DroneShield – doch garantiert ist noch kein US-Dollar


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    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der DroneShield Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur DroneShield Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    DroneShield

    +6,01 %
    +4,37 %
    -4,55 %
    -27,49 %
    -59,30 %
    +489,89 %
    +911,56 %
    +316,53 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
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    Markt Bote
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