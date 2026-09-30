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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie schwach im Handel - 30.09.2026

    Die SAP Aktie notiert am 30.09.2026 mit -1,39 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie schwach im Handel - 30.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 30.09.2026

    Die SAP Aktie notiert aktuell bei 183,08 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,58  entspricht. Die SAP Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,09 % wieder ab und notiert heute bei 183,08. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SAP nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +36,15 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +1,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -11,16 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,31 %
    1 Monat -1,93 %
    3 Monate +36,15 %
    1 Jahr -17,46 %
    Stand: 30.09.2026, 10:17 Uhr

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 224,82 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 30.09. - TecDAX stark +0,61 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,04 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,54 %. ServiceNow verliert -0,44 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,19 %.

    SAP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SAP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SAP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SAP

    -1,96 %
    +1,31 %
    -1,93 %
    +36,15 %
    -17,46 %
    +52,03 %
    +57,30 %
    +132,80 %
    +1.137.525,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote
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