Secunet Security Networks Aktie heute im Minus (239,50€) - 30.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Secunet Security Networks Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,23 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Secunet Security Networks in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +45,73 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +14,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +32,69 %.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,15 % 1 Monat +34,13 % 3 Monate +45,73 % 1 Jahr +27,59 %

? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.09.2026, 10:17 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um den starken Kursanstieg nach Berichten über einen Bundeswehr-Rahmenvertrag für Verschlüsselung. Als konkret gilt ein erster Abruf von gut 100 Mio. Euro; bis zu 1,7 Mrd. Euro über vier Jahre sind möglich, aber nicht garantiert. Anleger erwarten bei weiteren Abrufen steigende Umsatz- und EBIT-Visibilität. Zusätzlichen Rückenwind sehen sie durch KI-, Cyber- und Grenzsicherheitsbedarf.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,14 %. Thales notiert im Plus, mit +0,66 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,07 %. Palo Alto Networks verliert -0,03 %

Secunet Security Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Secunet Security Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Secunet Security Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.