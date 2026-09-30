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    Besonders beachtet!

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    HelloFresh Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2026

    Die HelloFresh Aktie notiert am 30.09.2026 mit -2,07 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - HelloFresh Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2026
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    HelloFresh aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2026

    Am heutigen Handelstag musste die HelloFresh Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,07 % im Minus. Die Talfahrt der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,2730, mit einem Minus von -2,07 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HelloFresh Aktionäre einen Verlust von -41,89 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um -12,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HelloFresh einen Rückgang von -61,64 %.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,07 %
    1 Monat -16,46 %
    3 Monate -41,89 %
    1 Jahr -67,61 %
    Stand: 30.09.2026, 10:17 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark gefallene HelloFresh-Aktie und die Frage nach einer Bodenbildung. Diskutiert werden weiter Umsatzrückgang, trotz offenbar solider Boxenmargen belastende RTE-Themen sowie die Kreditfazilität. Operativ werden bessere Lieferqualität, größeres Menüangebot, Kundenbindung und Zusatzwerbung als mögliche Ergebnishebel genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

    Zur HelloFresh Diskussion

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 392,45 Mio. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von HelloFresh?

    Walmart, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,27 %.

    HelloFresh Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    HelloFresh

    -1,38 %
    -12,07 %
    -16,46 %
    -41,89 %
    -67,61 %
    -91,73 %
    -97,08 %
    -81,31 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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