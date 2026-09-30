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    Besonders beachtet!

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    2G ENERGY Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 30.09.2026

    Die 2G ENERGY Aktie notiert am 30.09.2026 mit +3,61 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - 2G ENERGY Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 30.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    2G Energy ist ein deutscher Hersteller von Blockheizkraftwerken (BHKW) für Erdgas, Biogas und Wasserstoff, Fokus auf dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung. Hauptprodukte: modulare BHKW-Anlagen für Industrie, Kommunen, Energieversorger. Starke Position im europäischen KWK-Markt. Wichtige Wettbewerber: Jenbacher (INNIO), Caterpillar, MWM, MAN. USP: H2-fähige Aggregate, hohe Effizienz, Servicekompetenz, Nischenfokus Mittelstand.

    2G ENERGY Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von 2G ENERGY. Mit einer Performance von +3,61 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der 2G ENERGY Aktie. Nach einem Plus von +7,87 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 63,20, mit einem Plus von +3,61 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg bei 2G ENERGY konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,70 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der 2G ENERGY Aktie damit ein Gewinn von +0,49 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei 2G ENERGY auf +70,97 %.

    2G ENERGY Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,49 %
    1 Monat +9,82 %
    3 Monate -10,70 %
    1 Jahr +92,88 %
    Stand: 30.09.2026, 10:19 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur 2G ENERGY Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach einer Verkaufsempfehlung und Sorgen über schwache Halbjahresmargen sowie möglichen Kapitalbedarf für den Kapazitätsausbau. Dem stehen Großaufträge für KI-Rechenzentren, erhöhte Umsatzprognosen ab 2027 und margenstarke Serviceverträge gegenüber. Diskutiert werden das Risiko verzögerter Umsatzrealisierung und die Abhängigkeit vom Projektgeschäft.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber 2G ENERGY eingestellt.

    Zur 2G ENERGY Diskussion

    Informationen zur 2G ENERGY Aktie

    Es gibt 18 Mio. 2G ENERGY Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. € wert.

    2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy


    Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 30.09.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der …

    2G Energy AG: Friedrich Pehle, Acquisition of shares via a joint account held by Friedrich Pehle and Daniela Lohmann-Pehle


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 30.09.2026 / 08:50 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    2G Energy AG: Friedrich Pehle, Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 30.09.2026 / 08:50 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Fortum notiert im Plus, mit +0,34 %. SFC Energy notiert im Plus, mit +1,73 %. Siemens Energy verliert -0,30 %

    2G ENERGY Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die 2G ENERGY Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur 2G ENERGY Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    2G ENERGY

    +4,26 %
    +0,49 %
    +9,82 %
    -10,70 %
    +92,88 %
    +150,31 %
    +141,87 %
    +1.293,54 %
    +2.773,93 %
    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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