Reiche weist Staatsunternehmen zu Gasspeicherung an
- Reiche weist Sefe zu zusätzlicher Gaseinspeicherung an
- Sefe soll bis Dezember acht Terawattstunden Gas einspeichern
- Gasspeicher liegen bei knapp 58 Prozent Füllstand
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reagiert auf die niedrigen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland. Reiche habe in Absprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) entschieden, dass das bundeseigene Energieunternehmen Sefe angewiesen werde, vermehrt Erdgas einzuspeichern, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Der zentrale Grund für diesen Schritt liege in den weiter andauernden geopolitischen Risiken. "Aus der Perspektive der Krisenvorsorge ist dieser Schritt ein wichtiger zusätzlicher Beitrag, um die Resilienz der deutschen Gasversorgung zu erhöhen." Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.
Ein Sprecher von Sefe bestätigte, dass das Unternehmen vom Wirtschaftsministerium die Anweisung erhalten habe, bis zum 15. Dezember acht Terawattstunden Gas zu beschaffen und einzuspeichern.
Die Füllstände der Gasspeicher liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von knapp 58 Prozent. Reiche hatte vor drei Wochen die Handlungsfähigkeit der Regierung betont. "Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario", sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. Die entsprechenden Instrumente seien vorbereitet. In einem Bericht des Wirtschaftsministeriums für eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags hieß es Mitte September, nach aktuellem Erkenntnisstand sei eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht zu erwarten./hoe/DP/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DT lehnt den iranischen Vertrag, über die Öffnung der Straße von Hormus ab.
In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.