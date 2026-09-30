DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 41,21EUR auf Tradegate (30. September 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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