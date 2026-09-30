DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 41,21EUR auf Tradegate (30. September 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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